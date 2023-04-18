Кто такая "старая дева" и как ею становятся: Названо 4 причины, почему женщины не могут выйти замуж

Почему одни счастливо выходят замуж и рожают детей, а другие после 40 лет остаются в отношениях со своими кошками? Оказывается, причины, по которым женщины не могут обрести счастье в личной жизни, зарождаются ещё в детстве.

Надежда Семенова — телесный психотерапевт и международный коуч, психолог. Фото © Предоставлено LIFE

В Древней Руси старыми девами считались девушки, которые не вышли замуж до 20 лет. К сегодняшнему дню эти рамки сильно сдвинулись. Связано это с общей тенденцией к карьеризму и желанием обеспечить более высокий уровень жизни своим наследникам. Но что, если возраст уже подходит, а отношения с мужчинами так и не складываются? Психолог Надежда Семенова рассказала о том, что является причиной того, что у женщины может совершенно не складываться личная жизнь.

1. Пьющие родители

Кто такая старая дева и почему многие женщины в неё превращаются. Фото © Shutterstock

Это самая распространённая причина, по которой девочки, повзрослев, испытывают трудности в личной жизни. Дети пьющих родителей часто не получают должного внимания и закрепляют за собой перманентное чувство вины за чужие страдания. Такое отношение на всю жизнь остаётся единственным знакомым сценарием для женщины. Повзрослев, она начинает понимать, чего на самом деле хочет от отношений, но не знает, как их построить. Без прохождения специального блока психотерапии есть риск остаться одинокой или превратиться в "спасателя" для непутёвого партнёра.

2. Сильная мама

Также в группе риска девочки, которые в детстве наблюдают, как сильная мама тащит на себе всю семью. "Терпи", — часто слышат они. И привыкают полагаться только на себя. Если детство девочки прошло без ласки и должного внимания к эмоциональным проблемам и гормональным перестройкам, то, вероятнее всего, она не научится дарить искреннюю любовь другим.

3. Отсутствие отца

Почему женщины не могут построить отношения с мужчинами и остаются одинокими. Фото © Shutterstock

Чуть меньше шансов остаться без пары у тех, чьё детство прошло без папы. Уход отца из семьи — это болезненный опыт, который воспринимается девочкой как отвержение. Взрослой женщине подсознательный страх повторения ситуации мешает вступать в близкие отношения. А внутренняя девочка продолжает искать в партнёре замену отцовской энергии, которой всегда не хватало.

4. Гиперопека

Девушки, у которых детство прошло под пристальным надзором мамы или бабушки, зачастую так и остаются маленькими девочками. Они не могут вырастить внутри себя женщину и привлечь взрослого партнёра, потому что остаются неспособными принимать решения и уважать границы — как свои, так и чужие. Рано или поздно им придётся пройти сепарацию, чтобы научиться выстраивать здоровые отношения. И будет лучше, если этот путь они пройдут мягко, с профессиональным психотерапевтом.