3 причины смириться с тем, что ты не можешь всем нравиться

Понравиться всем — нормальное желание, доставшееся нам от древних предков. Именно импонирование большей части племени гарантировало безопасность и хорошее отношение. Однако, по словам психолога, старшего преподавателя Московского института психоанализа Анастасии Пономаренко, добиться этого сложно из-за особенности каждого человека.

"В современном мире, что бы ни говорили сторонники естественности, успех отношений зависит от внешности. Нам приятнее общаться с людьми обаятельными, красивыми, стильными. Могут нравиться полные рыжие люди или стройные брюнеты и даже люди с определёнными манерами. Эти предпочтения закладываются в глубоком детстве", — рассказала она "Газете.ру".

Более того, негативное отношение к человеку может сформироваться из-за детских ассоциаций, отметила специалист. К примеру, если какой-то человек не обращает на вас внимания, то, возможно, кто-то похожий в детстве ударил его по голове. Причём играет роль не только внешнее сходство, но и ряд напоминающих манер.

По словам Пономаренко, желание понравиться всем окружающим может привести к зависимости самооценки от чужого мнения, из-за чего падает удовлетворённость жизнью и возникает непонимание своих реальных желаний.

"Такие люди начинают ориентироваться на то, чего хотят от них другие", — заключила эксперт.