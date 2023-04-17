3 причины смириться с тем, что ты не можешь всем нравиться
Психолог Пономаренко: Детские травмы могут быть причиной неприязни к человеку
Понравиться всем — нормальное желание, доставшееся нам от древних предков. Именно импонирование большей части племени гарантировало безопасность и хорошее отношение. Однако, по словам психолога, старшего преподавателя Московского института психоанализа Анастасии Пономаренко, добиться этого сложно из-за особенности каждого человека.
"В современном мире, что бы ни говорили сторонники естественности, успех отношений зависит от внешности. Нам приятнее общаться с людьми обаятельными, красивыми, стильными. Могут нравиться полные рыжие люди или стройные брюнеты и даже люди с определёнными манерами. Эти предпочтения закладываются в глубоком детстве", — рассказала она "Газете.ру".
Более того, негативное отношение к человеку может сформироваться из-за детских ассоциаций, отметила специалист. К примеру, если какой-то человек не обращает на вас внимания, то, возможно, кто-то похожий в детстве ударил его по голове. Причём играет роль не только внешнее сходство, но и ряд напоминающих манер.
По словам Пономаренко, желание понравиться всем окружающим может привести к зависимости самооценки от чужого мнения, из-за чего падает удовлетворённость жизнью и возникает непонимание своих реальных желаний.
"Такие люди начинают ориентироваться на то, чего хотят от них другие", — заключила эксперт.
Лайф рассказывал, как не навредить ребёнку в процессе выбора им своей будущей профессии. По словам психолога Анастасии Хищенко, главное — дать свободу выбора и не давить на него наставлениями.
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