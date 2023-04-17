Психолог рассказала, как помочь ребёнку выбрать профессию мечты

Сегодняшние условия доставляют большинству подростков массу стресса: на них всячески давят, а отсутствие свободы выбора не позволяет определиться с профессией. Федеральный тренер-психолог, педагог-лектор общества "Знание" Анастасия Хищенко рассказала в эфире радио "Комсомольская правда", как не помешать чаду сделать правильный выбор.

Она напомнила, что подавляющее большинство выпускников российских вузов не работают по профессии. Чтобы избежать такого развития событий, необходимо с детства дать ребёнку возможность самому определиться с интересами и кружками.

К тому же если ранее выпускники заранее определялись со своим будущим на всю жизнь, не имея особого выбора, то сегодняшний ассортимент профессий приводит абитуриентов в смятение. Более того, на них оказывается колоссальное давление извне.

"На них давят учителя и кричат: "Сдай ЕГЭ хорошо, мне нужны показатели". На них давят директора школ. То же самое, показатели школы важны. Родители, бабушки и дедушки говорят: "Давай, определяйся быстрее, вуз нужен хороший, а ещё лучше на бюджет, а ещё лучше поступи в первую волну, чтобы вообще не было никаких проблем", — отметила специалист.

Таким образом, по сути говоря, ещё ничего не понимающие в жизни люди теряются, но боятся признаться в этом взрослым. В связи с этим, посоветовала психолог, важно принять любой выбор ребёнка. Многие подростки знают, кем хотят быть, но главное, что мешает им, — упрёки в неперспективности их мечты.