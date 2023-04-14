Антишники перестали быть самыми востребованными на рынке труда в России
"Известия": В России спрос на производственников превысил потребность в айтишниках
В России вырос спрос на представителей рабочих профессий, он уже превышает потребности в специалистах по IT. Это следует из аналитической записки Минтруда.
Как пишут "Известия", в вакансиях с большими доходами теперь лидируют именно производственники, причём как по спросу, так и по зарплатам. В базе портала "Работа России" 1,9 тысячи позиций с выплатой свыше 200 тысяч рублей в промышленной сфере, а это в 10 раз больше, чем в IT-сфере.
Эксперты в интервью изданию подтвердили, что такой тренд набирает силу на рынке труда. Новые реалии требуют специалистов рабочих профессий, и об этом стоит подумать выпускникам школ при выборе профессии.
"Если мы посмотрим на данные по размещенным вакансиям, то их количество на рабочие специальности значительно больше. Нужно не забывать о стабильности. С айтишниками сейчас происходит та же ситуация, как в 90-е годы со специалистами в области финансов и кредитов, юристами. Казалось, что этот спрос не исчезнет никогда. И, как следствие, высшие и средние учебные заведения массово готовили таких специалистов", — отметил профессор Финансового университета Александр Сафонов.
Ранее Лайф сообщал, что на рынке труда наметилось несколько новых трендов. В частности, меняются суммы в трудовых договорах
Агентство "Москва" \ Кирилл Зыков