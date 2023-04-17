Психолог объяснила, почему мозг "саботирует" полезные привычки и как его обмануть

Привнести полезные привычки в свою жизнь бывает довольно трудно. Посвятить больше времени чтению, раньше вставать по утрам, ежедневная пробежка или йога, занятия английским — всё это звучит как хороший план, полезный для мыслительной системы человека. Но почему же мозг порой как будто "саботирует" новые начинания и взяться за что-то становится практически невозможно? Об этом читателям Лайфа рассказала психолог, академический директор Skyeng и Skysmart Анастасия Екушевская.

По словам эксперта, такое состояние вполне естественно. Человеческий мозг привык к определённым поведенческим схемам, а когда мы пытаемся изменить их, появляется протест. Тут ещё вмешиваются механизмы психики, призванные уберечь человека от стресса и негативных сценариев. Даже гормональная система не на нашей стороне: формирование полезных привычек даётся тяжело, потому что мы медленнее получаем от них дофамин, чем от привычек вредных.

"Парадоксально, но, чтобы снизить дискомфорт, его необходимо принять как нормальную часть процесса изменений. Стоит позволить себе адаптироваться, сделав перерыв, а также пересмотреть свой подход к формированию привычки и найти более удобный формат. Например, некоторым людям проще достигать каких-то целей в режиме марафонов, поэтому можно устроить для себя "марафон привычек", это поможет превратить процесс в игру, когда у вас есть старт и финал по времени", — советует собеседница Лайфа.

По словам Екушевской, очень важно определить для себя пользу от привычки, иначе энтузиазм быстро испарится. Помимо этого нужно подготовить для себя условия, которые помогут справиться с препятствиями, например носить с собой кроссовки, если целью является ежедневная вечерняя пробежка. Это уменьшит внутренний протест, так как условия для действия уже созданы.

"Важно отслеживать маленькие победы в ежедневнике. Это поможет увидеть прогресс. После достижения важных этапов в формировании привычки нужно награждать себя, чтобы получить дофамин и укрепить положительные ассоциации. Помимо этого важно делиться своими намерениями с близкими, чтобы они могли поддержать и помочь справиться с дискомфортом", — отметила психолог.