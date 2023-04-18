Назван срок, который придётся пережить, чтобы забыть прежнюю любовь
Психотерапевт Райт: Необходимо минимум 60 дней, чтобы забыть прежнюю любовь
Человеку нужно минимум 60 дней, чтобы забыть прежнюю любовь. Об этом заявила психотерапевт Рэйчел Райт, отметив, что в этот период лучше прекратить все контакты с бывшим партнёром.
"После того как вы пережили горе и приняли новый статус ваших отношений, вы можете чётко оценить и понять, чего вы на самом деле хотите", — приводит её слова издание Haffington Post.
По словам психолога Каллисто Адамс, чтобы быстрее избавиться от мыслей о бывших возлюбленных, не стоит их идеализировать. На ситуацию нужно смотреть реалистично и трезво — это лучший способ двигаться вперёд. Специалист также советует после разрыва отношений больше времени проводить с друзьями и семьёй, так как близкие люди помогут быстрее пережить сложный жизненный период.
Ранее Лайф перечислил шесть рабочих лайфхаков, которые помогут забыть человека, который решил разорвать отношения. Главная ошибка большинства тех, кто проходит через расставание, — надежда всё вернуть.
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