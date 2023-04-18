Назван срок, который придётся пережить, чтобы забыть прежнюю любовь

Человеку нужно минимум 60 дней, чтобы забыть прежнюю любовь. Об этом заявила психотерапевт Рэйчел Райт, отметив, что в этот период лучше прекратить все контакты с бывшим партнёром.

"После того как вы пережили горе и приняли новый статус ваших отношений, вы можете чётко оценить и понять, чего вы на самом деле хотите", — приводит её слова издание Haffington Post.