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19 апреля, 09:46

Ясновидящая раскрыла судьбу Запада и предсказала "холодную фазу" конфликта на Украине

Ясновидящая Новокрещенская: В 2023 году Запад накроет глобальный кризис

К зиме 2023 года в США начнётся глобальный кризис и распространится на другие страны. Об этом рассказала ясновидящая Анна Новокрещенская. Она также считает, что к этому моменту конфликт на Украине перейдёт в "холодную фазу".

По её словам, с лета по осень этого года мировые экономики начнут "свёртываться". Государства, которые не выстроили пути сохранения и приумножения ресурсов, столкнутся с серьёзными проблемами, указала она.

В опасности окажутся США, от которых кризис может перейти в страны Запада. А вот Россия, Китай и Индия способны выстоять и проще перенести кризис. Ясновидящая считает, что в 2023 году не будет глобального мира, однако страны предпримут попытки наладить отношения.

"Страны, погрязшие в конфликте, не против бы исправить те ужасные обстоятельства, которые погрузили мир в хаос. Но военная обстановка продолжится, и дальнейшая политика будет всё равно выстраиваться по принципу "у кого мощнее армия, кто сильнее пригрозит, — тот и прав", — сказала Новокрещенская в беседе с "Вечерней Москвой".

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Экстрасенс также считает, что в 2023 году в мире не стоит ожидать новых военных противостояний. Но и завершение нынешних конфликтов вряд ли предвидится, указала она.

Ранее Лайф писал о том, что банковская система США имеет дело с очень серьёзным вызовом и движется в сторону коллапса. Об этом предупредил профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, который сумел предсказать кризис 2008 года.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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