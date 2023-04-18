Как понять, что квартира, в которую вы въехали, проклята: 7 жутких подсказок

Бывало ли такое в жизни вашей или знакомых, когда совсем не хотелось идти домой после работы? Когда без всяких на то причин возникали необъяснимые проблемы, пропадали деньги, а члены семьи постоянно ссорились? Не спешите подавать на развод, сначала стоит проверить, нет ли на вашей квартире чёрного проклятия. Иногда это могут сделать завистники, кому счастье семьи пришлось не по нраву. А иногда его можно занести в дом и вовсе случайно, если колдуну изначально было безразлично, кто станет жертвой. Главное, чтобы такая нашлась. Каковы же признаки "нехорошей квартиры"?

Признак проклятого места № 1: увядшие цветы и мёртвые животные

Сухие цветы — один из признаков проклятия. Фото © Shutterstock

Злую и агрессивную среду в доме в первую очередь начинают испытывать на себе растения и домашние животные. Если в квартире ни один цветок не может протянуть достаточно долго, как бы тщательно за ним ни ухаживали, то, возможно, что-то мешает его росту. Негативная энергетика заражает всё живое в доме. И на растениях это становится хорошо видно: они болеют, сбрасывают листья и в итоге засыхают. По сути, животных ожидает та же судьба. Четвероногие друзья тоже хорошо чувствуют злобу и ненависть, распространяемые проклятием. Поэтому беспокойно и агрессивно себя ведут, пытаются вырваться из дома, а иногда начинают болеть и даже умирают.

Признак проклятого места № 2: часто болеющие дети

Дети чувствуют негативную энергетику и потому часто болеют. Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

Дети тоже хорошо ощущают, когда что-то не так. Во время ссоры родителей они начинают плакать. Зло, поселившееся в доме, вызывает у них такую же реакцию. Поэтому в подобных жилищах дети капризнее, чем обычно. Причём иногда у них начинается бесконтрольная истерика, которую те не могут остановить, как и объяснить, в чём причина их переживаний. Малыши чаще простужаются и подолгу болеют.

Признак проклятого места № 3: напряжённая атмосфера

Когда в жилье поселяется злой дух, то именно он становится его хозяином, а от законных владельцев пытается избавиться. Из-за этого в квартире не хочется находиться: люди чувствуют себя там чужими, нежеланными, как будто за ними кто-то следит и только и ждёт, когда они уйдут. Члены семьи постоянно ссорятся, не могут найти общего языка. Порой дело даже доходит до разрыва отношений: родители разводятся, дети чувствуют себя отвергнутыми и сбегают из дома. Все члены семьи часто болеют. Их мучают мигрени, бессонницы, кошмары. Может даже случиться трагедия, например смерть кого-то из родственников — обычно от онкологии, инсульта или инфаркта.

Признак проклятого места № 4: острые проблемы с деньгами

Денег начинает резко не хватать, хотя доход семьи не менялся. Фото © ТАСС / Силантьев Евгений

Финансы — одна из областей благополучия семьи. В "нехорошей квартире" они как будто начинают утекать сквозь пальцы. Их резко перестаёт хватать, хотя доход семьи не менялся. Не получается накопить на крупные покупки. Откуда ни возьмись появляются непонятные долги, пропадают ценности, учащаются случаи мошенничества, воровства, теряются вещи.

Признак проклятого места № 5: разрушающийся дом

Жильё тоже начинает "болеть" и приходить в негодность. Фото © Shutterstock

Само жильё тоже начинает "болеть". Повсюду возникают сырость и плесень. Часто ломаются мебель, посуда, бытовые приборы. Могут появиться вредители — вредные насекомые, тараканы или мыши, от которых сложно избавиться. Всё это тоже признаки того, что в доме поселилась нечистая сила и старается создать себе комфортные условия.

Признак проклятого места № 6: подозрительные предметы

Когда порчу на жилище наводят лично, то могут запрятать непонятные вещи прямо в доме. Если время от времени в квартире находятся так называемые подклады — гвозди, булавки, мешочки со странным содержимым и тому подобное, то от них надо аккуратно избавляться. Лучше всего сжигать. К слову, часто такие вещи закапывают в землю в цветочных горшках. Если начались проблемы в семье и начали погибать растения, то стоит проверить, нет ли в них чего постороннего.

Признак проклятого места № 7: полтергейст

В доме с полтергейстом часто происходят пугающие вещи. Фото © Shutterstock

В проклятом доме жить становится страшно. И на то есть причины. В помещении начинают происходить паранормальные явления: половицы скрипят, даже если по ним никто не ходит, предметы могут двигаться сами собой. Постоянно возникает такое ощущение, что кроме вас в помещении ещё кто-то есть, что за вами следят, наблюдают. Иногда появляются непонятные тени. А порой могут даже слышаться голоса или ощущаться чьи-то прикосновения.

Как определить проклятие и избавиться от него

Как понять, что на квартире лежит проклятие? Фото © Shutterstock

Всё вышесказанное, конечно, крайне жутко. Но иногда всё-таки простое совпадение. Как же понять наверняка, что ваш дом прокляли, и снять порчу? Для начала нужно провести ритуал выявления. Гадалки и ведуньи предлагают несколько вариантов. Самые распространённые из них — при помощи соли и церковных свечей.

Как избавиться от проклятия в доме: способ 1-й

На разогретую чугунную сковородку нужно насыпать пригоршню соли, которая уже давно стоит дома и напиталась его энергетикой. Лучше брать ту соль, которую освятили на Пасху. Затем следует прочитать 90-й псалом и наблюдать, что будет дальше. Если огонь неожиданно погаснет, сломается нагревательный прибор или соль почернеет, начнёт чадить дымом, стрелять и испускать неприятные запахи — это явные признаки, что квартира подверглась проклятию. Чтобы очистить помещение от зла, данный ритуал нужно повторять ежедневно. До тех пор, пока соль не перестанет реагировать. Смыть её следует водой прямо на улице, если сделать это дома, то она может остаться в трубах. И пользы не будет.

Как избавиться от проклятия в доме: способ 2-й

Шесть восковых свечей, купленных в храме, следует скрутить жгутом, поджечь. А затем обойти все комнаты по часовой стрелке, громко читая "Отче наш". Недогоревшие свечи поставить на блюдце у порога. После чего повторить весь процесс снова, но уже против часовой стрелки. Определить, имеется ли в доме проклятие, можно, если свечи гаснут (хотя бы одна), неровно горят, дымятся, чадят, стреляют, словно бенгальские огни, и подтекают тёмными струйками.

Как избавиться от проклятия в доме: способ 3-й

Если обнаружилось, что порча на квартире всё-таки лежит, то можно проводить или первый ритуал, или другие. Например, опять же при помощи соли. На этот раз её нужно насыпать небольшими щепотками на холщовую ткань и поместить в каждый угол дома со словами: "Как соль чиста, так моя квартира свежа и от зла ушла". Три дня спустя всё это собрать и отнести на перекрёсток подальше от дома. Затем повторить это ещё дважды с девятидневным перерывом.

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