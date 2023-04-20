Хирург приоткрыл завесу тайны округлившихся ягодиц Киркорова и объяснил, откуда взялся эффект "полочки"

На недавнем концерте в Санкт-Петербурге щеголявший в обтягивающем костюме 56-летний Киркоров привлёк внимание поклонников не только своим талантом, но и округлившейся пятой точкой. Фанаты точно помнили, что в прошлый раз на сцену Филипп Бедросович выходил без "попы, как у Ким". Выяснить секрет помог пластический хирург Олег Ведров.

"Так как у короля поп-эстрады была липосакция живота с прорисовкой рельефа, о чём он открыто заявляет, то вполне возможно, что откачанный оттуда жир был пересажен ему в ягодицы. При такой процедуре материал забирается из имеющихся жировых ловушек (живот, бока), обрабатывается и вкачивается в ягодицы для коррекции их формы и размера. Липофилинг обычно делается с гиперкоррекцией, то есть закачивается изначально больше жира, чем нужно, потому что приживается всего 70–80%. Возможно, именно поэтому сейчас его ягодицы смотрятся чрезмерно округлыми", — отмечает хирург.

Фото © Telegram / pilyaginzhara

"Второй вариант — глютеопластика, то есть увеличение ягодиц имплантатами. Процедура отдалённо схожа с эндопротезированием груди: через небольшие разрезы вставляются имплантаты нужной формы и размера под ягодичную мышцу. После такой операции присутствует эффект так называемой полочки, когда ягодицы как бы выпирают", — рассказывает Олег Ведров, пластический хирург.