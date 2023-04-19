Что стало с актёрами фильма "Иван Васильевич меняет профессию" спустя 50 лет после съёмок фильма

"Иван Васильевич меняет профессию" — культовая советская комедия, снятая в 1973 году. Этот фильм является любимым у многих зрителей, а его герои стали настоящими легендами. Спустя 50 лет рассказываем, что произошло с актёрами, которые играли главные роли в этом легендарном творении Гайдая.

Александр Демьяненко в роли Шурика Тимофеева

"Иван Васильевич меняет профессию": что стало с актёрами 50 лет спустя? Фото © "Иван Васильевич меняет профессию", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы

Владлен Бахнов, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru, © ТАСС / Ираклий Чохонелидзе

Александр Демьяненко исполнил роль инженера Шурика в фильме "Иван Васильевич меняет профессию", она принесла ему огромную популярность. Он также участвовал в других комедиях Гайдая и внёс большой вклад в советское и российское кино, снявшись более чем в 70 картинах. Кроме того, он регулярно дарил свой голос героям зарубежных лент во время дубляжа на русский язык. Умер в августе 1999 года на 63-м году жизни. Ему поставили диагноз "коронарная болезнь сердца" и даже запланировали операцию, но Демьяненко до неё не дожил.

Наталья Селезнёва в роли киноактрисы Зины Тимофеевой

Где сейчас актёры фильма "Иван Васильевич меняет профессию"? Фото © "Иван Васильевич меняет профессию", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru, © ТАСС / Сергей Савостьянов

Наталья Селезнёва, исполнительница роли Зины Тимофеевой, была признана первой красоткой Советского Союза. Её образ до сих пор остаётся в сердцах зрителей. Сегодня актриса продолжает работать на сцене и излучать позитив и хорошее настроение. В кино она почти не снимается, но талантом Селезнёвой можно насладиться в репертуарных спектаклях Театра сатиры.

Юрий Яковлев в роли Ивана Васильевича Бунши и Ивана Грозного

Как сложилась судьба актёров фильма "Иван Васильевич меняет профессию"? Фото © "Иван Васильевич меняет профессию", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru, © ТАСС / Руслан Шамуков

Юрий Яковлев, актёр, который сыграл великого царя Ивана Грозного и трусоватого подкаблучника Ивана Васильевича Буншу, справился с этими задачами на отлично. Он стал настоящим мэтром отечественного кинематографа и после съёмок в этой ленте снялся во множестве других картин. Артист умер в 2013 году, но его яркие роли остались в сердцах зрителей.

Наталья Крачковская в роли Ульяны Андреевны Бунши

Актёры фильма "Иван Васильевич меняет профессию": жизнь после легендарной комедии. Фото © "Иван Васильевич меняет профессию", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru, © ТАСС / Ираклий Чохонелидзе

Наталья Крачковская решила связать свою жизнь с кинематографом, несмотря на проблемы со здоровьем и запреты врачей. На протяжении пяти десятилетий с лишним она снялась в 90 фильмах, играя женщин с характером. Публика запомнила Наталью Леонидовну по ролям в таких картинах, как "12 стульев", "Не может быть!" и "Покровские ворота". Актриса скончалась весной 2016 года от инфаркта миокарда в возрасте 77 лет.

Леонид Куравлёв в роли Жоржа Милославского

Что произошло с героями культовой комедии "Иван Васильевич меняет профессию"? Фото © "Иван Васильевич меняет профессию", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru, © ТАСС / Владимир Астапкович

Леонид Куравлёв сыграл роль Жоржа Милославского в фильме "Иван Васильевич меняет профессию". Этот персонаж стал настоящим хрестоматийным пособием для начинающих актёров и покорил многомиллионную армию телезрителей. Последние несколько лет перед кончиной народный артист вёл затворнический образ жизни, приняв это решение после скоропостижной кончины своей супруги. Самого Леонида Куравлёва не стало 30 января 2022 года.