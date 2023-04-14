Как изменились герои фильма "Д'Артаньян и три мушкетёра" спустя 45 лет после съёмок

Кто бы мог подумать, что с момента съёмок одного из самых любимых фильмов советского зрителя прошло уже почти полвека! По этому поводу показываем, как сейчас выглядят герои "Мушкетёров".

Михаил Боярский в роли Д'Артаньяна

Что стало с героями фильма "Мушкетёры". Фото © ТАСС / Валентина Певцова, © Кадр © "Д'Артаньян и три мушкетёра". Режиссёр — Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценаристы —Марк Розовский, Александр Дюма-отец / "Кинопоиск"

На момент съёмок фильма "Д'Артаньян и три мушкетёра" Михаил Боярский уже имел значительный опыт работы в кино и театре, но именно благодаря этому фильму он стал настоящей звездой. Сегодня актёр остаётся любимцем публики и до последнего времени продолжал играть в театре и даже сниматься в кино и рекламе. У него прекрасная семья, в которой двое детей и четверо внуков. Младшая дочь Михаила, Елизавета Боярская, также стала известной актрисой, и отец явно гордится её достижениями.

Вениамин Смехов в роли Атоса

Как сейчас выглядит Атос из "Мушкетёров". Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе, © Кадр © "Д'Артаньян и три мушкетёра". Режиссёр — Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценаристы Марк Розовский, Александр Дюма-отец / "Кинопоиск"

Вениамин Смехов уже имел определённый опыт работы в кино и театре, прежде чем стать знаменитостью благодаря своей роли Атоса в "Д'Артаньяне и трёх мушкетёрах". Он играл в нескольких фильмах, одним из которых был "Служили два товарища". Затем актёр продолжил работу в театре, несмотря на сложности 90-х годов, и даже преподавал актёрское мастерство за границей. Вениамин Смехов продолжает сниматься в кино, писать книги и озвучивать фильмы. Его дочь, Алика Смехова, тоже стала актрисой кино и театра.

Игорь Старыгин в роли Арамиса

Что стало к Арамисом из фильма "Д'Артаньян и три мушкетёра". Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © Кадр © "Д'Артаньян и три мушкетёра". Режиссёр — Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценаристы — Марк Розовский, Александр Дюма-отец / "Кинопоиск"

Роль дамского угодника Арамиса в истории о королевских мушкетёрах сделала его популярным. Однако на пике своей карьеры он столкнулся с проблемами со здоровьем: болели ноги, обострились проблемы с сосудами. Старыгин впал в глубокую депрессию, чувствуя себя ненужным и забытым. Несмотря на это, актёр продолжал работать в театре, но, когда понял, что уже не в состоянии выходить на сцену, уволился. Старыгин ушёл из жизни 8 ноября 2009 года в возрасте 63 лет.

Валентин Смирнитский в роли Портоса

Как выглядят герои "Д'Артаньяна и трёх мушкетёров" в старости. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук, © Кадр © "Д'Артаньян и три мушкетёра". Режиссёр — Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценаристы — Марк Розовский, Александр Дюма-отец / "Кинопоиск"

Валентин Смирнитский, сыгравший в "Д'Артаньяне и трёх мушкетёрах" жизнелюба Портоса, был любимцем зрителей. Образ знаком миллионам телезрителей, и многие считают именно эту роль главной в карьере Валентина Георгиевича. Впрочем, позже актёр, заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ, сыграл множество ролей в театре и кино. Он также работает актёром дубляжа, озвучивая Портоса в американском фильме "Человек в железной маске" и в компьютерной игре "Три мушкетёра".

Александр Трофимов в роли кардинала Ришелье

Как постарели актёры фильма "Д'Артаньян и три мушкетёра". Фото © 24smi.org, © Кадр © "Д'Артаньян и три мушкетёра". Режиссёр — Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценаристы — Марк Розовский, Александр Дюма-отец / "Кинопоиск"

На момент съёмок в "Д'Артаньяне и трёх мушкетёрах" у Трофимова было совсем мало опыта в кино, но это не помешало ему покорить сердца зрителей. Исполненный им яркий и убедительный образ самодостаточного интригана вызвал восхищение у советского зрителя. Правда, на количестве ролей это не сказалось — актёр отмечал, что мог бы играть намного больше. В 2014-м Трофимов снялся в экранизации Горького "На дне" и с тех пор в кино больше не появлялся, отдав предпочтение театру.

Маргарита Терехова в роли Миледи

Как теперь выглядят герои фильма "Д'Артаньян и три мушкетёра". Фото © ТАСС / Юрий Машков, © Кадр © "Д'Артаньян и три мушкетёра". Режиссёр — Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценаристы — Марк Розовский, Александр Дюма-отец / "Кинопоиск"

Маргарите Тереховой было 36 лет, когда она сыграла одну из самых запоминающихся своих ролей — обворожительную красавицу с тёмным прошлым, миледи Винтер. После продолжила сниматься, но в середине 2000-х у Маргариты Борисовны начала прогрессировать болезнь Альцгеймера. Сегодня она не в состоянии самостоятельно передвигаться и не узнаёт близких: "Чувствует себя нормально. У неё хороший аппетит. Но, к сожалению, она прикована к постели”, — поделилась её дочь в 2022 году.