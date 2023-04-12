Песков заявил, что Путин пока не смотрел снятый в космосе фильм "Вызов"

Президент РФ Владимир Путин пока не смотрел отечественный фильм "Вызов", снятый в космосе. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, глава государства планирует посмотреть новую кинокартину.

"Фильм он наверняка посмотрит", — сказал Песков, отвечая на вопрос РИА "Новости".