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12 апреля, 16:53

Песков заявил, что Путин пока не смотрел снятый в космосе фильм "Вызов"

Президент РФ Владимир Путин пока не смотрел отечественный фильм "Вызов", снятый в космосе. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, глава государства планирует посмотреть новую кинокартину.

"Фильм он наверняка посмотрит", — сказал Песков, отвечая на вопрос РИА "Новости".

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Также представитель Кремля добавил, что Путин пока не планирует встречу с киноэкипажем фильма.

Напомним, что "Вызов" — первый фильм в истории, который снимался в космосе. Для этого актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров отправились к МКС 5 октября 2021 года. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сказал, что у фильма может быть продолжение.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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