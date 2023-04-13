"Открыть Хогвартс по-новому": Опубликован первый тизер сериала о Гарри Поттере

Стриминговый сервис HBO Max представил на YouTube первый тизер сериала, который снимается по книгам о Гарри Поттере. О том, что это шоу находится в разработке, компания Warner Bros. Discovery рассказала на презентации для инвесторов, пишет Variety. Каждый сезон будет подробно рассказывать о событиях семи книг Джоан Роулинг. Warner Bros. Discovery пишет об этом шоу как о "десятилетнем сериале".

"Мы рады предоставить зрителям возможность открыть для себя Хогвартс совершенно по-новому. Новый сериал Max Original глубоко погрузится в каждую из культовых книг, которыми поклонники продолжали наслаждаться все эти годы", — рассказал Variety гендиректор HBO & Max Content Кейси Блойс.

В числе исполнительных продюсеров будет и сама автор серии книг о мальчике, "который смог", — Джоан Роулинг. Её коллегами станут Нил Блэр (продюсер фильмов серии "Фантастические твари"), а также Рут Кенли-Леттс, которая также участвовала в создании фильмов "Мы покорим Манхэттен" 2012 года и "Изоляция" 2005 года.

Актёры, сыгравшие в фильмах о Гарри Поттере, в сериале не появятся: весь состав будет полностью обновлён. Другие подробности не раскрываются, равно как и дата релиза.