"Открыть Хогвартс по-новому": Опубликован первый тизер сериала о Гарри Поттере
HBO опубликовал первый тизер сериала о Гарри Поттере
Стриминговый сервис HBO Max представил на YouTube первый тизер сериала, который снимается по книгам о Гарри Поттере. О том, что это шоу находится в разработке, компания Warner Bros. Discovery рассказала на презентации для инвесторов, пишет Variety. Каждый сезон будет подробно рассказывать о событиях семи книг Джоан Роулинг. Warner Bros. Discovery пишет об этом шоу как о "десятилетнем сериале".
"Мы рады предоставить зрителям возможность открыть для себя Хогвартс совершенно по-новому. Новый сериал Max Original глубоко погрузится в каждую из культовых книг, которыми поклонники продолжали наслаждаться все эти годы", — рассказал Variety гендиректор HBO & Max Content Кейси Блойс.
В числе исполнительных продюсеров будет и сама автор серии книг о мальчике, "который смог", — Джоан Роулинг. Её коллегами станут Нил Блэр (продюсер фильмов серии "Фантастические твари"), а также Рут Кенли-Леттс, которая также участвовала в создании фильмов "Мы покорим Манхэттен" 2012 года и "Изоляция" 2005 года.
Актёры, сыгравшие в фильмах о Гарри Поттере, в сериале не появятся: весь состав будет полностью обновлён. Другие подробности не раскрываются, равно как и дата релиза.
Напомним также, в феврале поклонников Мальчика, Который Выжил, взбудоражили новостью о начале разработки фильма по пьесе "Гарри Поттер и проклятое дитя". СМИ утверждали, что Warner Brothers планирует выпустить новую франшизу по волшебному миру. Однако кинокомпания вскоре расстроила фанатов, опровергнув слухи.
YouTube / HBO Max