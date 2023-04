В американских фанфиках по "Гарри Поттеру" и "Звёздным войнам" нашли детское порно

Роскомнадзор потребовал от Archive of Our Own (один из крупнейших зарубежных сайтов с фанфиками) удалить рассказы порнографического содержания на русском языке, в которых главными героями являются дети, сообщают "Ведомости", ссылаясь на источник в надзорном ведомстве.