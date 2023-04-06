В американских фанфиках по "Гарри Поттеру" и "Звёздным войнам" нашли детское порно
РКН нашёл детское порно в фанфиках по "Гарри Поттеру" и "Звёздным войнам"
Роскомнадзор потребовал от Archive of Our Own (один из крупнейших зарубежных сайтов с фанфиками) удалить рассказы порнографического содержания на русском языке, в которых главными героями являются дети, сообщают "Ведомости", ссылаясь на источник в надзорном ведомстве.
По данным собеседника издания, речь идёт о рассказах, написанных по мотивам "Гарри Поттера" и "Звёздных войн", с порнографическим содержанием. В общей сложности РКН потребовал удалить 16 публикаций. При этом в ведомстве не уточняют, какие конкретно материалы имеются в виду.
"Если такой недопустимый контент не будет своевременно удалён, РКН ограничит доступ к сайту", — пояснил источник журналистам издания.
На данный момент никакого ответа от Archive of Our Own РКН пока не получил.
Ранее депутат Александр Хинштейн заявил, что к иску против Google присоединилось уже более 800 российских компаний. При этом американская корпорация по-прежнему пытается игнорировать требования РКН.
Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень" / "Кинопоиск"