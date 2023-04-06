В американских фанфиках по "Гарри Поттеру" и "Звёздным войнам" нашли детское порно

Роскомнадзор потребовал от Archive of Our Own (один из крупнейших зарубежных сайтов с фанфиками) удалить рассказы порнографического содержания на русском языке, в которых главными героями являются дети, сообщают "Ведомости", ссылаясь на источник в надзорном ведомстве.

По данным собеседника издания, речь идёт о рассказах, написанных по мотивам "Гарри Поттера" и "Звёздных войн", с порнографическим содержанием. В общей сложности РКН потребовал удалить 16 публикаций. При этом в ведомстве не уточняют, какие конкретно материалы имеются в виду.

"Если такой недопустимый контент не будет своевременно удалён, РКН ограничит доступ к сайту", — пояснил источник журналистам издания.

На данный момент никакого ответа от Archive of Our Own РКН пока не получил.