"Википедию" оштрафовали на 800 тысяч из-за песни группы "Психея"
Мировой суд, участок в Москве, снова оштрафовал владельца русской "Википедии" (Wikimedia Foundation), сообщает ТАСС. Компании придётся заплатить 800 тысяч рублей за отказ удалить материал о запрещённой песне группы "Психея".
К слову, из-за этой же композиции Роскомнадзор ранее блокировал музыкальный сервис Last.fm. Песня, о которой идёт речь, решением Дорогомиловского районного суда Москвы от 13 сентября 2010 года признана экстремистской и внесена в Федеральный список экстремистских материалов.
А ранее владелец русскоязычной "Википедии" был оштрафован на два миллиона рублей за фейковые материалы о российских военных частях. Поводом для очередного штрафа послужил отказ руководства площадки удалить материалы о 74-й гвардейской мотострелковой бригаде, 138-й отдельной мотострелковой бригаде, 92-й ракетной бригаде, а также материалы о боевых действиях на Украине.
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