"Википедию" оштрафовали на 800 тысяч из-за песни группы "Психея"

Мировой суд, участок в Москве, снова оштрафовал владельца русской "Википедии" (Wikimedia Foundation), сообщает ТАСС. Компании придётся заплатить 800 тысяч рублей за отказ удалить материал о запрещённой песне группы "Психея".

К слову, из-за этой же композиции Роскомнадзор ранее блокировал музыкальный сервис Last.fm. Песня, о которой идёт речь, решением Дорогомиловского районного суда Москвы от 13 сентября 2010 года признана экстремистской и внесена в Федеральный список экстремистских материалов.