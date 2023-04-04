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4 апреля, 09:20

Глава СПЧ призвал закрыть "Википедию", но сначала создать российский аналог

<p>Глава СПЧ Валерий Фадеев. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Артур Новосильцев</p>

Глава СПЧ Валерий Фадеев. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Артур Новосильцев

Глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев уверен, что нужно закрыть "Википедию", в которой много лживой и непроверенной информации.

"Моё мнение относительно "Википедии" — её нужно закрыть. Но она удобна в некоторых аспектах, она удобна для получения справок. Там много искажений, мягко говоря, когда речь идёт о политике, истории, а простые вещи удобно [искать]. Альтернативы сейчас нет. Нужно как можно быстрее создать альтернативу и закрыть "Википедию" — это моя позиция", сказал Фадеев журналистам.

Названы сроки запуска российского аналога "Википедии"

Названы сроки запуска российского аналога "Википедии"

Ранее сообщалось, что фонд Wikimedia Foundation — владелец русскоязычной "Википедии" — оштрафован на два миллиона рублей за фейковые материалы о российских военных частях.

Татьяна Миссуми
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