Глава СПЧ призвал закрыть "Википедию", но сначала создать российский аналог

Глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев уверен, что нужно закрыть "Википедию", в которой много лживой и непроверенной информации.

"Моё мнение относительно "Википедии" — её нужно закрыть. Но она удобна в некоторых аспектах, она удобна для получения справок. Там много искажений, мягко говоря, когда речь идёт о политике, истории, а простые вещи удобно [искать]. Альтернативы сейчас нет. Нужно как можно быстрее создать альтернативу и закрыть "Википедию" — это моя позиция", — сказал Фадеев журналистам.