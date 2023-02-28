Владельца "Википедии" оштрафовали на два миллиона рублей за отказ удалить фейки о ВС РФ
Суд оштрафовал Wikimedia на 2 миллиона рублей за отказ удалить фейки о спецоперации
Фонд Wikimedia Foundation — владелец русскоязычной "Википедии" оштрафован на два миллиона рублей за фейковые материалы о российских военных частях. Такое решение принял мировой суд в Москве.
"Суд постановил признать виновной Wikimedia Foundation по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ "Неудаление запрещённой информации" и назначить наказание в виде штрафа в размере двух миллионов рублей", — зачитал решение судья.
Поводом для очередного штрафа послужил отказ руководства площадки удалить материалы о 74-й гвардейской мотострелковой бригаде, 138-й отдельной мотострелковой бригаде, 92-й ракетной бригаде, а также материалы о боевых действиях на Украине.
Ранее Лайф рассказывал, что несколько дней назад в работе "Википедии" произошёл массовый сбой. Жалобы поступали как от российских, так и от зарубежных пользователей. Уточнялось, что в доступе было отказано, а на странице появлялось сообщение о "технической проблеме". В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивали работу сайта.
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