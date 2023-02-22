В работе "Википедии" произошёл массовый сбой

Сбой произошёл в работе сайта общедоступной интернет-энциклопедии "Википедия". Об этом сообщали российские, а также зарубежные пользователи. При попытке открыть портал появлялось сообщение о "технической проблеме".

Наблюдались сбои в работе "Википедии". Скриншот © Wikipedia

Специалисты технической службы Wikimedia Foundation оперативно отреагировали на сбой и принялись устранять неполадки. Как сообщил исполнительный директор "Викимедиа.ру" Станислав Козловский, в настоящее время устанавливается причина сбоя.

"В 12:25 по Москве произошёл сбой, к некоторым википроектам нарушился доступ. В 12:36 внесены исправления, которые должны помочь. Техническая служба Wikimedia Foundation мониторит ситуацию", — приводит его слова ТАСС.