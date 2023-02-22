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22 февраля, 10:35

Роскомнадзор не причастен к масштабному сбою в "Википедии"

В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивали работу сайта "Википедия" в России

Сбои в работе сайта общедоступной интернет-энциклопедии "Википедия" никак не связаны с ограничениями Роскомнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор не ограничивает работу сайта "Википедия" на территории России", — приводит ТАСС сообщение РКН.

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Напомним, в работе "Википедии" произошёл массовый сбой. Жалобы поступали как от российских, так и от зарубежных пользователей. Уточнялось, что в доступе было отказано, а на странице появлялось сообщение о "технической проблеме".

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Shutterstock

Николь Вербер
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