Роскомнадзор не причастен к масштабному сбою в "Википедии"
В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивали работу сайта "Википедия" в России
Сбои в работе сайта общедоступной интернет-энциклопедии "Википедия" никак не связаны с ограничениями Роскомнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Роскомнадзор не ограничивает работу сайта "Википедия" на территории России", — приводит ТАСС сообщение РКН.
Напомним, в работе "Википедии" произошёл массовый сбой. Жалобы поступали как от российских, так и от зарубежных пользователей. Уточнялось, что в доступе было отказано, а на странице появлялось сообщение о "технической проблеме".
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