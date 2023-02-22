Роскомнадзор не причастен к масштабному сбою в "Википедии"

Сбои в работе сайта общедоступной интернет-энциклопедии "Википедия" никак не связаны с ограничениями Роскомнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в работе "Википедии" произошёл массовый сбой. Жалобы поступали как от российских, так и от зарубежных пользователей. Уточнялось, что в доступе было отказано, а на странице появлялось сообщение о "технической проблеме".