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27 февраля, 14:14

Apple заплатила антимонопольный штраф в 906 млн рублей

Apple заплатила назначенный ФАС штраф в 906 млн рублей по делу "Лаборатории Касперского"

Компания Apple заплатила назначенный ФАС штраф в размере 906 миллионов рублей в рамках дела "Лаборатории Касперского". Корпорацию наказали после жалобы на злоупотребление доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

"Apple заплатила антимонопольный штраф в размере 906 млн рублей. <…> Это дело "Лаборатории Касперского", — сообщили в службе.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заранее предупредила американскую компанию об удвоении штрафа в случае его неуплаты в срок.

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В 2021 году Apple уличили в злоупотреблении "доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений", ФАС наложила на корпорацию штраф в размере 906,2 млн рублей (более 12 млн долларов). При этом само расследование служба начала в августе 2019 года. Американская компания попыталась оспорить штраф и подала иск в суд, где Apple должна была объяснить, на каких основаниях предъявлены обвинения.

Обложка ©

Scott Olson

Ирина Фальке
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