В Госдуме уличили Google в наплевательстве из-за иска сотен российских компаний
Депутат Хинштейн: Google пренебрегает интересами российских пользователей и бизнес-партнёров
К иску против Google присоединилось уже более 800 российских компаний, но корпорация по-прежнему пытается игнорировать требования Роскомнадзора. Об этом заявил Лайфу председатель Комитета ГД РФ по информационной политике Александр Хинштейн. Он напомнил, что многомиллиардные штрафы компания выплачивать не спешит.
"Коллективный иск сотен компаний, многие из которых потеряли деньги, вложенные в рекламу поисковика, доказывает, что иностранный ИТ-гигант просто пренебрегает интересами российских пользователей и бизнес-партнёров", — заявил он.
По словам депутата, Google долго создавал репутацию на российском рынке и покажет себя не с лучшей стороны, если продолжит затягивать возврат денег своим же клиентам. Этот случай будет показательным и для других потенциальных партнёров, считает Хинштейн.
"Наконец, ситуация на российском рынке уже сказалась на бизнесе корпорации: по отчётам Alphabet, материнской компании Google, четвёртый квартал 2022 года принёс увеличение выручки всего на процент, что связано с падением доходов от интернет-рекламы", — заметил он.
Ранее стало известно, что заявления о включении требований в иск о банкротстве к российскому юрлицу Google подали 885 российских компаний. Среди них — ФГБУ "Редакция "Российской газеты", АО "Коммерсант", АНО "ТВ-новости", АО "Росбизнесконсалтинг", ООО "Шкулёв медиа" и другие. Тем временем россиянам посоветовали переходить на наши аналоги Google Play. В последнее время этот магазин приложений, будучи монополистом, несерьёзно относится к безопасности.
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