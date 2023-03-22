В Госдуме уличили Google в наплевательстве из-за иска сотен российских компаний

К иску против Google присоединилось уже более 800 российских компаний, но корпорация по-прежнему пытается игнорировать требования Роскомнадзора. Об этом заявил Лайфу председатель Комитета ГД РФ по информационной политике Александр Хинштейн. Он напомнил, что многомиллиардные штрафы компания выплачивать не спешит.

"Коллективный иск сотен компаний, многие из которых потеряли деньги, вложенные в рекламу поисковика, доказывает, что иностранный ИТ-гигант просто пренебрегает интересами российских пользователей и бизнес-партнёров", — заявил он.

По словам депутата, Google долго создавал репутацию на российском рынке и покажет себя не с лучшей стороны, если продолжит затягивать возврат денег своим же клиентам. Этот случай будет показательным и для других потенциальных партнёров, считает Хинштейн.

"Наконец, ситуация на российском рынке уже сказалась на бизнесе корпорации: по отчётам Alphabet, материнской компании Google, четвёртый квартал 2022 года принёс увеличение выручки всего на процент, что связано с падением доходов от интернет-рекламы", — заметил он.