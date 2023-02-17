Warner Bros. заявила, что не планирует снимать новый фильм о Гарри Поттере

Киностудия Warner Bros. опровергла информацию о планах экранизации пьесы "Гарри Поттер и Проклятое дитя". Об этом пишет британская газета Daily Mirror, ссылаясь на представителя студии.

"Эти сообщения не соответствуют действительности", — приводит издание слова собеседника.

Также газета напомнила, что актёр Дэниэл Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера во всех фильмах франшизы, ранее говорил в интервью, что не хотел возвращаться к образу, который он много лет воплощал на экране.