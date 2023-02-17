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16 февраля, 21:04

Warner Bros. заявила, что не планирует снимать новый фильм о Гарри Поттере

Студия Warner Bros. опровергла слухи о работе над фильмом "Гарри Поттер и Проклятое дитя"

Киностудия Warner Bros. опровергла информацию о планах экранизации пьесы "Гарри Поттер и Проклятое дитя". Об этом пишет британская газета Daily Mirror, ссылаясь на представителя студии.

"Эти сообщения не соответствуют действительности", — приводит издание слова собеседника.

Warner Brothers собирается снять фильм "Гарри Поттер и проклятое дитя"

Warner Brothers собирается снять фильм "Гарри Поттер и проклятое дитя"

Также газета напомнила, что актёр Дэниэл Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера во всех фильмах франшизы, ранее говорил в интервью, что не хотел возвращаться к образу, который он много лет воплощал на экране.

Ранее Universal и DreamWorks Animation анонсировали фильм с живыми актёрами по мотивам мультика "Как приручить дракона" — о приключениях подростка Иккинга и ночной фурии Беззубика. Над ним будет работать трёхкратный номинант на "Оскар" и обладатель "Золотого глобуса" режиссёр Дин Деблуа.

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"Кинопоиск"

Юлия Коновалова
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