Владимир Лёвкин рассказал, как любит и поддерживает свою дочь, которой диагностировали рак

Рак — это страшное заболевание, справиться с которым до конца всё ещё не в силах современная медицина. А рак мозга — самая агрессивная его форма, которая отняла у нас Жанну Фриске и уже пятый год мучает Анастасию Заворотнюк. Сейчас жуткий недуг нашёл новую жертву среди звёзд отечественного шоу-бизнеса. Речь идёт о 29-летней дочери экс-солиста группы "На-На" Владимира Лёвкина Виктории. Недавно артист подтвердил информацию о болезни девушки, которую она, в отличие от "моей прекрасной няни", решила не скрывать от широкой общественности. О случившейся беде Вика рассказала в своих соцсетях.

"Рассказать о своём заболевании открыто — это было только её решение, потому что она знала мою реакцию. Может быть, через какое-то время можно было бы рассказать, а тут она по горячим следам всё сообщила. Но, когда прочитал её пост, поддержал, потому что все мои потуги донести до молодёжи, что нужно проверяться, хотя бы раз в год проходить обследование, бесполезны. А вот когда им об этом говорит ровесник, то это воспринимается по-другому", — признался Владимир.

Владимир Лёвкин с дочерью Викторией. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lyovkina

По словам отца, трагедия произошла полгода назад. Девушка просто потеряла сознание. Врачи нашли у неё астроцитому головного мозга и провели операцию. Сейчас девушка подробно рассказывает своим подписчикам о всех деталях болезни. Она надеется, что её опыт кому-нибудь поможет предотвратить рак или найти его на начальном этапе.

"Вика рассказывает весь "маршрут" подробно: какие анализы сдавать, к каким врачам идти, какие изменения после лечения будут. Она всё показывает без прикрас. Это мужественный поступок, на него нужно решиться. Страх перед болезнью не может победить, я думаю, ни один человек, с ним нужно научиться жить и позитивно мыслить", — делится музыкант.

Виктория Лёвкина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lyovkina