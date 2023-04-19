Владимир Лёвкин рассказал, как любит и поддерживает свою дочь, которой диагностировали рак
Певец и экс-солист поп-группы "На-На" подтвердил, что его дочь тяжело больна и всеми силами пытается справиться с опасным недугом. В чём он, как отец, ей помогает.
Рак — это страшное заболевание, справиться с которым до конца всё ещё не в силах современная медицина. А рак мозга — самая агрессивная его форма, которая отняла у нас Жанну Фриске и уже пятый год мучает Анастасию Заворотнюк. Сейчас жуткий недуг нашёл новую жертву среди звёзд отечественного шоу-бизнеса. Речь идёт о 29-летней дочери экс-солиста группы "На-На" Владимира Лёвкина Виктории. Недавно артист подтвердил информацию о болезни девушки, которую она, в отличие от "моей прекрасной няни", решила не скрывать от широкой общественности. О случившейся беде Вика рассказала в своих соцсетях.
"Рассказать о своём заболевании открыто — это было только её решение, потому что она знала мою реакцию. Может быть, через какое-то время можно было бы рассказать, а тут она по горячим следам всё сообщила. Но, когда прочитал её пост, поддержал, потому что все мои потуги донести до молодёжи, что нужно проверяться, хотя бы раз в год проходить обследование, бесполезны. А вот когда им об этом говорит ровесник, то это воспринимается по-другому", — признался Владимир.
Владимир Лёвкин с дочерью Викторией. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lyovkina
По словам отца, трагедия произошла полгода назад. Девушка просто потеряла сознание. Врачи нашли у неё астроцитому головного мозга и провели операцию. Сейчас девушка подробно рассказывает своим подписчикам о всех деталях болезни. Она надеется, что её опыт кому-нибудь поможет предотвратить рак или найти его на начальном этапе.
"Вика рассказывает весь "маршрут" подробно: какие анализы сдавать, к каким врачам идти, какие изменения после лечения будут. Она всё показывает без прикрас. Это мужественный поступок, на него нужно решиться. Страх перед болезнью не может победить, я думаю, ни один человек, с ним нужно научиться жить и позитивно мыслить", — делится музыкант.
Виктория Лёвкина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lyovkina
Виктория — дочь Владимира Лёвкина и его первой жены Марины, с которой они вступили в брак в 1992 году. Сначала пара была очень счастлива. Но по контракту участники группы "На-На", в которой тогда состоял артист, не имели права жениться. Поэтому певцу приходилось скрывать свои отношения от общественности. В итоге Марина не выдержала такой жизни и вскоре ушла от артиста.
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ТАСС / Евгений Стукалин, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lyovkina