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Опубликовано 19 апреля 2023, 11:39
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Участникам спецоперации отправят гитары с личным посланием от Буйнова

Александр Буйнов подписал 10 гитар для отправки российским военным в зону СВО

Обложка © Пресс-служба "Народного фронта"

Обложка © Пресс-служба "Народного фронта"

Волонтёры "Народного фронта" передадут участникам спецоперации на Украине десять гитар, подписанные певцом Александром Буйновым. Об этом сообщает РИА ФАН.

"Во время Великой Отечественной войны у меня отец воевал, был лётчиком — на всех фотографиях в основном гармошки, ну или аккордеон, если совсем для шику. А сейчас выросло поколение, для которого гитары актуальнее. По крайней мере тремя аккордами мы все владеем, на трёх аккордах можно сыграть всё, даже Чайковского", — подчеркнул он.

На гитарах Буйнов поставил свой автограф и надпись "За жизнь!". Этот подарок, подчеркнул он, предназначается военным для хорошего настроения и поднятия боевого духа. Гитары передадут уже в мае. Инструменты подписали и другие деятели культуры: Олег Газманов, Александр Ф. Скляр, Дмитрий Певцов, Юта и Юлия Чичерина. Буйнов также рассказал, как выступал в Тульской области перед военными, которые находились на реабилитации. По его словам, пострадавшие в боях силовики адаптируются к нормальной жизни с помощью специалистов.

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Ранее Олег Газманов признался, что отправляет бойцам СВО не только военную помощь. Он считает своим долгом помогать участникам спецоперации, поэтому собирает деньги на покупку прицелов и коптеров.

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Евгения Колесникова
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