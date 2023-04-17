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Регион
Опубликовано 17 апреля 2023, 11:40
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Газманов признался, что отправляет бойцам СВО не только военную помощь

Газманов рассказал, что отправляет коптеры и прицелы российским военным на СВО

Российский певец Олег Газманов считает своим долгом помогать бойцам ВС РФ в зоне спецоперации, а на критику сбежавших из страны артистов не обращает внимания. Об этом он рассказал в интервью "Ты не поверишь!".

"Есть момент, который я не афиширую. Я собираю деньги и отправляю нашим ребятам на фронт прицелы и коптеры. Мы должны помогать им и в этом тоже", поделился исполнитель.

Газманов даже отправил солдатам гитары со своими автографами, ведь музыка поднимает боевой дух. Музыкант знает, что за это его оскорбляют уехавшие из страны коллеги по цеху, но он навсегда вычеркнул их из жизни. "Если поливают грязью мою страну, значит, они мои враги", — подчеркнул певец.

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Ранее Лайф писал, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов побывал в зоне СВО в командировке и навестил там военных. Он передал им одежду и прицелы.

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ТАСС / Александр Щербак

Татьяна Миссуми
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