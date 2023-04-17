Газманов признался, что отправляет бойцам СВО не только военную помощь

Российский певец Олег Газманов считает своим долгом помогать бойцам ВС РФ в зоне спецоперации, а на критику сбежавших из страны артистов не обращает внимания. Об этом он рассказал в интервью "Ты не поверишь!".

"Есть момент, который я не афиширую. Я собираю деньги и отправляю нашим ребятам на фронт прицелы и коптеры. Мы должны помогать им и в этом тоже", — поделился исполнитель.

Газманов даже отправил солдатам гитары со своими автографами, ведь музыка поднимает боевой дух. Музыкант знает, что за это его оскорбляют уехавшие из страны коллеги по цеху, но он навсегда вычеркнул их из жизни. "Если поливают грязью мою страну, значит, они мои враги", — подчеркнул певец.