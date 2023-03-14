Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 марта, 07:38

Губернатор Калининградской области посетил зону СВО и передал бойцам одежду и прицелы

<p>Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/aa_alikhanov/985?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Антон Андреевич</a></p>

Обложка © Telegram / Антон Андреевич

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов побывал в зоне СВО в командировке и навестил там военных. Об этом он сам сообщил в телеграм-канале.

Глава региона добавил, что увиделся с бойцами 11-го корпуса. Он передал им комплекты одежды, прицелы и квадрокоптеры.

"Посетил части 11-го корпуса: 7-й и 9-й мотострелковые полки, 11-й танковый полк, 244-ю артбригаду и 46-й отдельный разведбатальон. Привезли нашим ребятам несколько тонн нужного и важного груза: 60 тепловизионных прицелов, 16 квадрокоптеров с тепловизионными прицелами, 600 комплектов одежды и прочее", — написал губернатор.

Путин в разговоре с Кадыровым похвалил чеченских бойцов в зоне СВО

Путин в разговоре с Кадыровым похвалил чеченских бойцов в зоне СВО

По словам Алиханова, у военнослужащих налажен быт, но им нужна поддержка с узкоспециальным оборудованием. Губернатор добавил, что от бойцов собрали новые заявки, им будут помогать в дальнейшем.

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв рассказал, что попал под обстрел во время посещения расположения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России под Угледаром ДНР.

Илья Суриков
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • антоналиханов
  • Общество
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров