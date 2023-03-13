Путин в разговоре с Кадыровым похвалил чеченских бойцов в зоне СВО

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым похвалил бойцов из республики, которые принимают участие в специальной военной операции.

Встреча президента РФ Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Видео © LIFE

Кадыров отметил, что бойцы из Чечни успешно несут службу в зоне СВО, выполняют все приказы главы государства и намерены действовать до победного конца. "Мы не подведём вас", — заверил глава республики.

"Не сомневаюсь. Грозный продолжает процветать, знаю, что город активно развивается, как и Чеченская Республика в целом. И вы лично много делаете для этого... Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО. Передайте им самые наилучшие слова. Спасибо им большое", — сказал глава государства.