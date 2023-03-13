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13 марта, 11:15

Путин в разговоре с Кадыровым похвалил чеченских бойцов в зоне СВО

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым похвалил бойцов из республики, которые принимают участие в специальной военной операции.

Встреча президента РФ Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Видео © LIFE

Кадыров отметил, что бойцы из Чечни успешно несут службу в зоне СВО, выполняют все приказы главы государства и намерены действовать до победного конца. "Мы не подведём вас", заверил глава республики.

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"Не сомневаюсь. Грозный продолжает процветать, знаю, что город активно развивается, как и Чеченская республика в целом. И вы лично много делаете для этого... Я вижу как ваши парни воюют в зоне СВО. Передайте им самые наилучшие слова. Спасибо им большое", — сказал глава государства.

Ранее стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова. По информации адвоката Дениса Шапиров, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял уголовное производство под личный контроль.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
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