Кадыров опубликовал видео с десятью украинскими пленными

Глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал видео с десятью украинскими военнослужащими, взятыми в плен в зоне проведения спецоперации.

Украинские пленные в зоне СВО. Видео © Telegram / RKadyrov_95

"Не успел <...> командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов, полностью оправиться от отравления и вернуться на передовую, как его радушно встретила в подвале очередная группа счастливых пленных украинских военнослужащих", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в этот раз пленных больше. Российские силы благодаря успешному наступлению взяли под контроль несколько укрепрайонов ВСУ. Глава Чечни добавил, что на Украине становится всё меньше "желающих гибнуть за кучку прозападных бандитов и натовских наёмников".