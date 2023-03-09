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Опубликовано 8 марта 2023, 21:28
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Кадыров опубликовал видео с десятью украинскими пленными

Глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал видео с десятью украинскими военнослужащими, взятыми в плен в зоне проведения спецоперации.

Украинские пленные в зоне СВО. Видео © Telegram / RKadyrov_95

"Не успел <...> командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов, полностью оправиться от отравления и вернуться на передовую, как его радушно встретила в подвале очередная группа счастливых пленных украинских военнослужащих", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в этот раз пленных больше. Российские силы благодаря успешному наступлению взяли под контроль несколько укрепрайонов ВСУ. Глава Чечни добавил, что на Украине становится всё меньше "желающих гибнуть за кучку прозападных бандитов и натовских наёмников".

Командир "Ахмата" Алаудинов вернулся на передовую после отравления
Командир "Ахмата" Алаудинов вернулся на передовую после отравления

Как рассказывал Лайф, ранее Кадыров заявил, что российские силы взяли несколько укрепточек украинских военных в районе Кременной в Луганской Народной Республике.

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Telegram / RKadyrov_95

Андрей Григорьев
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