Кадыров заявил о взятии нескольких укрепточек ВСУ в районе Кременной

Российские силы взяли несколько укрепточек украинских военных в районе Кременной в ЛНР. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В районе города Кременная ЛНР в ходе наступательных действий спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса МО России и десантников ВДВ России обнаружены и взяты штурмом несколько укрепточек натовских бандитов и украинских нацистов", — написал Кадыров в телеграм-канале.

В результате боестолкновений девять военнослужащих украинской нацгвардии были убиты, один сдался в плен.