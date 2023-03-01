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28 февраля, 22:53

Кадыров заявил о взятии нескольких укрепточек ВСУ в районе Кременной

Российские силы взяли несколько укрепточек украинских военных в районе Кременной в ЛНР. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В районе города Кременная ЛНР в ходе наступательных действий спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса МО России и десантников ВДВ России обнаружены и взяты штурмом несколько укрепточек натовских бандитов и украинских нацистов", — написал Кадыров в телеграм-канале.

В результате боестолкновений девять военнослужащих украинской нацгвардии были убиты, один сдался в плен.

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Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль выход к железной дороге на Северск. Рамзан Кадыров добавил, что ожесточённые бои за эту точку шли достаточно долго.

Обложка ©

t.me / Kadyrov_95

Артур Лапсаков
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