Кадыров заявил о взятии нескольких укрепточек ВСУ в районе Кременной
Российские силы взяли несколько укрепточек украинских военных в районе Кременной в ЛНР. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"В районе города Кременная ЛНР в ходе наступательных действий спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса МО России и десантников ВДВ России обнаружены и взяты штурмом несколько укрепточек натовских бандитов и украинских нацистов", — написал Кадыров в телеграм-канале.
В результате боестолкновений девять военнослужащих украинской нацгвардии были убиты, один сдался в плен.
Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль выход к железной дороге на Северск. Рамзан Кадыров добавил, что ожесточённые бои за эту точку шли достаточно долго.
t.me / Kadyrov_95