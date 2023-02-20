Российские войска взяли под контроль выход к железной дороге на Северск

Российские войска заняли стратегически важную высоту в Луганской Народной Республике (ЛНР), взяв под контроль железную дорогу на город Северск. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Спецназ "Ахмат" совместно с 3-м батальоном 2-го армейского корпуса НМ ЛНР занял стратегическую высоту в окрестностях Белогоровки", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Глава Чечни добавил, что ожесточённые бои за эту точку шли достаточно долго. В итоге под контроль российских военных перешло пять километров территории и выход на железную дорогу в сторону Северска.