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Регион
Опубликовано 20 февраля 2023, 09:46
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Российские войска взяли под контроль выход к железной дороге на Северск

Кадыров сообщил, что российские войска взяли под контроль выход к железной дороге на Северск

Российские войска заняли стратегически важную высоту в Луганской Народной Республике (ЛНР), взяв под контроль железную дорогу на город Северск. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Спецназ "Ахмат" совместно с 3-м батальоном 2-го армейского корпуса НМ ЛНР занял стратегическую высоту в окрестностях Белогоровки", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

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Глава Чечни добавил, что ожесточённые бои за эту точку шли достаточно долго. В итоге под контроль российских военных перешло пять километров территории и выход на железную дорогу в сторону Северска.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что украинские войска понесли серьёзные потери на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Было ликвидировано до 70 бойцов ВСУ, а также уничтожена различная военная техника, включая две гаубицы Д-30 и одну гаубицу Д-20.

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Vk.com / Минобороны России

Никита Никонов
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