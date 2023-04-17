Жители России в рамках проекта "Всё для победы!" собрали 250 машин для военных, которые выполняют задачи в ходе спецоперации на Украине. В зону проведения СВО их доставит огромный автопоезд. "Народный фронт" и железнодорожники продолжают формировать составы с автомобилями, сообщает пресс-служба общественного движения.

Автопоезд с машинами для бойцов СВО от россиян. Видео © LIFE

Среди подарков — квадроциклы, внедорожники, фургоны и даже БТР. Их уже начали отправлять по железной дороге из дальних регионов России в сторону центра. Сейчас состав для бойцов СВО насчитывает более 127 вагонов с машинами. Рекордсменами по количеству подарков стали Хакасия и Тыва — в тридцати двух вагонах следует 65 автомобилей от этих регионов.

Сейчас по Дальневосточной железной дороге следуют для включения в общий состав вагоны с автомобилями из Сахалинской области и Приморья. Из Хабаровского края отправлены автомобиль "Нива", два микроавтобуса и два квадроцикла от местных предпринимателей.

По Забайкальской железной дороге из Забайкальского края и Амурской области идут вагоны с двадцатью внедорожниками. В Забайкалье для акции восемь машин передали районные больницы, ещё два автомобиля купили жители Могочи и Шилки. В подготовке техники к отправке помогали студенты читинских техникумов, политехнического колледжа, местные компании и бизнесмены. А Амурская область передала 10 автомобилей. Один из них — личный УАЗ-"буханка" пенсионера из Благовещенска Петра Новичкова.

Дагестан отправил для бойцов из республики в зону СВО четыре автомобиля с гуманитарной помощью. Один из них подарил ветеран-афганец. Машины будут переданы дагестанским бойцам.

Дата доставки машин на передовую символична — огромный автопоезд должен прибыть на фронт в День Победы в Великой Отечественной войне.