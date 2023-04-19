Как понять, что в отношениях нет верности: Топ-8 признаков мужской измены

К сожалению, не все супруги хранят друг другу верность. Иногда причина в усталости от заевшего быта, иногда в природной полигамии, а иногда даже и в любви. Но при этом далеко не всегда ради мимолётной интрижки партнёры готовы разрушать семью. Но все люди разные, если один принципиально что-то не делает, второй легко решится. Сегодня расскажем про некоторые признаки, которые выдадут изменщика с головой. Некоторые из них бросаются в глаза своей очевидностью, а в других вы бы никогда не заподозрили подвоха.

1. Появилась скрытность

Как понять, что мужчина изменяет: у него появились секреты. Фото © Shutterstock

Среди самых явных и всем известных признаков, конечно же, вечерние звонки и СМС-сообщения, на которые он подозрительно отвечает одним-двумя словами. Иногда говорит, что кто-то ошибся номером. При этом для беседы всегда идёт в другую комнату. Даже когда это "совсем не важный звонок". На его компьютере появился пароль, который жене не положено знать. Не оставляет без присмотра телефон и постоянно чистит историю сообщений. У него появились дополнительные страницы в соцсетях и новые адреса электронной почты. Если заметили в любимом такие изменения, то стоит насторожиться.

2. Изменилось общение

Муж больше не рассказывает, как прошёл его день, и в целом стал задумчив и необщителен. Ведь все его потребности в беседе удовлетворяются с любовницей, а вопросы супруги лишь вызывают раздражение. Он может реагировать агрессивно и недовольно. Иногда слишком резко. Муж больше не обсуждает со своей женщиной планы на будущее, потому что не уверен, что станет их исполнять. Не признаётся в любви. Всё общение сводится к сухому "да/нет".

3. Начали пропадать деньги

Признаки мужской измены: в семье стало сильно не хватать денег. Фото © Shutterstock

Расходы неожиданно увеличиваются, а объяснений этому нет. Особенно перед праздниками, когда суммы, потраченные на жену и детей, не совпадают с исчезнувшими из кошелька. Мужчина может отговариваться сокращением зарплаты, штрафами на машину, дополнительными непредвиденными тратами, которыми супруге "не надо забивать голову". Разговоры о деньгах вызывают раздражение. Он не желает совершать совместные крупные покупки, которые в случае развода осложнят процесс расставания.

4. Изменения в сексуальной жизни

Секса в вашей жизни может стать как больше, так и меньше. Если мужчина чувствует перед женщиной вину и не собирается разрушать семью, то постарается "извиниться" перед супругой таким необычным способом. В интиме появятся новые неожиданные позы, у него могут поменяться вкусы. Муж даже может попытаться сподвигнуть свою женщину на неожиданные эксперименты. С другой стороны, если любовница полностью удовлетворяет его и даже вызывает трепетные чувства, то ситуация окажется полностью противоположной. Близости с женой будет совсем не хотеться. И весь интим с нею займёт пять-десять минут без предварительных ласк. Мужчине уже не будет важно, хорошо ли его партнёрше. Наоборот, он всячески попытается избежать секса, отговариваясь то усталостью, то занятостью, то просто отсутствием желания.

5. Появились подарки

Как понять, что мужчина изменяет: начал часто дарить подарки, пытаясь искупить вину. Фото © Shutterstock

Чувствуя вину перед женой и матерью его детей, мужчина начинает дарить больше подарков, удовлетворять потребности семьи и разрешать детям то, что раньше было запрещено. Таким образом он преследует сразу несколько целей. С одной стороны, искупает вину перед супругой, с другой — "возмещает моральный ущерб" в случае, если женщина всё-таки узнает правду и не станет с нею мириться.

6. Внешние изменения

Супруг стал больше внимания уделять внешности: чаще принимать душ, покупать новую одежду, аксессуары и даже нижнее бельё. Пошёл в качалку, решил вернуть себе давно утерянные кубики пресса. Начинает правильно питаться, объясняя это заботой о здоровье. Может начать пользоваться мужской косметикой или сменить причёску. В действительности же всё это попытки привлечь чьё-то внимание, казаться привлекательным и желанным для другого человека. Особенно сверхчувствительные особы замечают изменения даже в запахе мужчины, причём вызванном не новой туалетной водой.

7. Теперь он постоянно на работе

Признаки мужской измены — муж стал постоянно пропадать на работе. Фото © Shutterstock

Рабочие часы у него резко увеличиваются. Возникают командировки, которых никогда ранее не было. Задержки на работе, даже вызовы в выходные. Всё это признаки того, что мужчина прикрывает служебной деятельностью общение с любовницей. Супруге стоит не верить дорогому на слово, а проверить историю его трат, возможно, все эти деловые встречи проходят в ресторанах и гостиницах.

8. Попытки отдалиться от семьи

Мужчина чаще начал встречаться с друзьями, проводить с ними выходные "в исключительно мужской компании". Ему полюбилось одиночество. Он начал говорить, что желает провести время отдельно от семьи и уделить его только себе. Муж теперь избегает семейные мероприятия под разными отговорками. Он стал чаще помогать своим друзьям: с переездом, ремонтом, работой и т.п.