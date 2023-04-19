Достоинство от природы: Шаляпин признался, что делал операцию на самом важном для мужчины органе

Держать тело в форме и выглядеть молодым в уважаемом возрасте довольно непросто. Куда легче обратиться к пластике. И если раньше подобные вмешательства звёзды скрывали, пытаясь выдать работу хирургов за природную красоту, то теперь тренд прямо противоположный. Побеждает в этой гонке, конечно же, Филипп Киркоров, перекроивший себя практически полностью. Но есть и другие претенденты на трон любителя подправить то тут, то там.

Поучаствовать в этой гонке, судя по всему, решил и Прохор Шаляпин, признавшись, что уменьшил один свой особо выдающийся орган. И подтолкнула его к этому шагу женщина. Певец признался, что к пластике в целом относится хорошо, однако считает, что она "должна быть своевременной и по назначению", а не потому что человеку что-то в себе не нравится.

Прохор Шаляпин уменьшил важный мужской орган. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @shalyapin_official / razumnyevgeny

"Я, признаюсь, нос немножко уменьшал в своё время. Но если бы не женщина, которая меня на это сподвигла, то я бы никогда не догадался пойти на это", — признался артист.

Имени таинственной особы, ставшей причиной его изменений, Шаляпин так и не выдал. Однако добавил, что она тоже делала ринопластику, после чего и посоветовала пройти процедуру певцу. Помимо ринопластики Прохор также вставлял золотые нити, но понял, что делать это было вовсе не обязательно. Коллагена с гиалуроном и различных кремов, по мнению музыканта, вполне достаточно для того, чтобы заботиться о своей внешности и поддерживать молодость.

"Сделать пластику проще. Не всем нравится каждый день принимать все эти витамины. Для этого надо сначала пойти к нутрициологу, сдать анализы и прочее", — поделился своим взглядом артист.

Певец Прохор Шаляпин. Фото © ТАСС / Виноградов Сергей

В данный момент, признался Прохор, он больше не собирается менять себя с чьей-либо помощью. Уход с помощью базовых косметических средств — это всё, что нужно для того, чтобы не терять форму. Во многом причиной нежелания артиста прибегать к столь решительным мерам является то, что не все специалисты надёжны и заслуживают уважения.

"Современный мир толкает мужчин в том числе к тому, что нужно ухаживать за собой, применять различные средства для ухода за лицом и телом. <...> Сейчас развелась масса специалистов, и многие, к сожалению, делают опасные китайские процедуры с просроченными препаратами. Наслушаешься — и просто страшно. Сейчас я не колю ничего", — сделал вывод Шаляпин.