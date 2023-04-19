Психолог назвала 5 признаков, по которым женщину можно уличить в имитации оргазма

Катерина Молния — психолог-сексолог. Фото © Предоставлено LIFE

Лайф поговорил с сексологом-психологом Катериной Молнией, чтобы лучше разобраться в женских оргазмах. То, что многие дамочки могут по разным причинам имитировать своё наслаждение, понятно большинству мужчин. Но вот как почувствовать обман в моменте? Эксперт раскрыла карты и рассказала, на что стоит обращать внимание.

1. Утверждает, что кончила одновременно с мужчиной

Невероятно прекрасный миф, так обожаемый мужчинами, скорее всего, приоткроет женское лукавство. Дело в том, что кончить одновременно невозможно на 99%. Причины разные, объясняет эксперт. От такого изученного и понятного факта, что сам цикл от возбуждения до оргазма у мужчины несколько короче, чем у женщины. Порой надо использовать и игрушки для помощи партнёрше в получении оргазма, мастурбацию и сдерживание партнёра. До фактов, которые сложно обосновать с научной точки зрения. Часто во время секса партнёры вообще находятся не на одной волне. Её и настрой очень сложно поймать, а уж точное время пика наслаждения и того сложнее. Так что если она утверждает, что кончает вместе с вами, то, скорее всего, симулирует.

2. Невовлечённость в процесс

Как понять, что женщина симулирует оргазм и почему это происходит? Фото © Freepik / cookie_studio

В парах страсть чувствуется на инстинктивном уровне. Мы считываем и вербальные, и невербальные сигналы друг друга. Можно искусно стонать и умело царапаться, но вот искренне сыграть то, как сбивается дыхание, как реагирует её кожа, возможно, покрываясь мурашками или краснея, невозможно. Грустное лежание в кровати, скорее всего, будет означать то, что все слова об оргазме являются ложью.

3. Отсутствие сокращения мышц и естественной смазки

При оргазме у женщины происходит ритмическое сокращение мышц влагалища и тазового дна и выделяется большее количество смазки. Мужчина может почувствовать это сокращение. Правда, есть одно условие: мышцы влагалища партнёрши всё-таки должны быть в тонусе. И если это так, а мужчина ничего не почувствовал — всё имитация. Поэтому сексолог Катерина Молния советует милым дамам укреплять мышцы влагалища. Тогда и не придётся вводить в неведение вашего мужчину, так как достигнуть оргазма станет намного проще.

4. Во время оргазма она прекрасна, как сама Афродита

Женский оргазм: причины его имитации и как девушки обманывают мужчин в постели. Фото © Freepik / pressfoto

При оргазме женщина не может управлять лицевыми мышцами. Сознание в этот момент уносит её далеко за пределы собственного тела, и лицо может непроизвольно исказиться. Но если ваша пассия в момент пика наслаждения напоминает королеву красоты на награждении заветной ленточкой — она симулирует. Кстати, "гримасы" при оргазме выглядят невероятно сексуально, сыграть это довольно сложно. А если женщина будет думать о том, как она выглядит, то оргазма достичь не получится.

5. Она продолжает ворчать и пребывает в плохом настроении