Россиянам рассказали, как получать удовольствие от секса после 50 лет

Врач-сексолог Екатерина Юшкевич рассказала, как гражданам получать удовольствие от секса после 50 лет. В беседе с порталом "Клопс" она отметила, что к этому возрасту тело человека заметно меняется и это серьёзно влияет на половую жизнь. По статистике, более 50% мужчин, которым исполнилось 50 лет, страдают от половой дисфункции.

В основном, как указала специалист, она может быть связана с понижением выработки половых гормонов, в первую очередь тестостерона, а также гормона роста, отвечающего за мышечную массу и силу. Кроме того, из-за сидячего образа жизни начинаются проблемы с сосудами.

По словам Юшкевич, женщины после 50 лет также часто сталкиваются с проблемами. В этот период у них возникает климакс, а спустя два или три года после прекращения репродуктивного периода начинается активный процесс старения, который стремительно отражается на внешности. Врач советует избавиться от вредных привычек, чтобы после 50 лет сохранить активную половую жизнь.

"Для активной сексуальной жизни нужно хорошее кровообращение в органах малого таза. Этим и не могут похвастаться большинство современных людей, потому что сидячий образ жизни берёт своё", — добавила эксперт.

Кроме того, Юшкевич рекомендует мужчинам проводить тренировки интимных мышц, чтобы усилить эрекцию и повысить либидо. При этом для женщин такие упражнения помогут улучшить гормональный фон и количество выработанной смазки. Бонусом здесь будет профилактика геморроя и гинекологических заболеваний, связанных с застоем крови в органах малого таза, поведала врач. Также она уточнила, что на сексуальную жизнь влияет переедание, поэтому следует придерживаться строгой диеты и добавить в рацион сельдерей, бананы, грецкие орехи, сухофрукты и креветки.