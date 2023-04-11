Громкий треск: Названа поза в сексе, которая грозит переломом пениса

Названа позиция в сексе, грозящая мужчине страшной травмой, — переломом пениса. Как пишет медицинское издание Urology Case Reports со ссылкой на реальный случай из практики врачей-урологов, таковой является поза обратной наездницы, в которой находящаяся сверху женщина разворачивается в сторону ног партнёра.

Так, врачи больницы общего профиля индонезийской провинции Западная Нуса-Тенгара рассказали, как к ним поступил 37-летний мужчина с переломом ценного органа и разрывом мочеиспускательного канала. До этого он занимался сексом в вышеназванной позе, после чего услышал громкий звук, походящий на хлопок или треск, и почувствовал сильную боль. Уже по прибытии в медучреждение его пенис был опушим, окровавленным и напоминал баклажан.

Врачи провели операцию и устранили повреждения. По их словам, подобная травма возникает из-за того, что эрегированный половой орган мужчины с силой ударяется о промежность или лобковую кость партнёрши, в результате прогибаясь. Также перелом пениса, отметили специалисты, можно получить во время энергичной мастурбации.