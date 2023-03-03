Ошибочка вышла: В Италии врачи отрезали мужчине пенис, поставив неверный диагноз

В городе Ареццо (Италия) врач по ошибке ампутировал мужчине половой орган. Медик считал, что в пахе пациента развивается раковая опухоль. Операция прошла успешно, и всё, казалось, шло хорошо, пока специалисты не проанализировали конечность и не поняли, что следов новообразования нет.

По данным СМИ, в 2018 году сотрудник больницы Сан-Донато, которому на тот момент было около 30 лет, не смог поставить точный диагноз и из-за этого подверг мужчину хирургическому вмешательству.

"Пациент 1954 года рождения был проинформирован о врачебной ошибке и решил подать в суд на больницу за серьёзный ущерб и потребовать компенсацию", — сообщает ABC.

Предварительное слушание назначено на 9 марта. Защита пострадавшей стороны утверждает, что некоторые тесты медики сделали уже на ампутированном члене, когда было слишком поздно. При этом скандальное медучреждение пока никак не комментирует случившееся.