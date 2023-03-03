Ошибочка вышла: В Италии врачи отрезали мужчине пенис, поставив неверный диагноз
В Италии врач по ошибке ампутировал мужчине половой орган, чтобы избавить от опухоли
В городе Ареццо (Италия) врач по ошибке ампутировал мужчине половой орган. Медик считал, что в пахе пациента развивается раковая опухоль. Операция прошла успешно, и всё, казалось, шло хорошо, пока специалисты не проанализировали конечность и не поняли, что следов новообразования нет.
По данным СМИ, в 2018 году сотрудник больницы Сан-Донато, которому на тот момент было около 30 лет, не смог поставить точный диагноз и из-за этого подверг мужчину хирургическому вмешательству.
"Пациент 1954 года рождения был проинформирован о врачебной ошибке и решил подать в суд на больницу за серьёзный ущерб и потребовать компенсацию", — сообщает ABC.
Предварительное слушание назначено на 9 марта. Защита пострадавшей стороны утверждает, что некоторые тесты медики сделали уже на ампутированном члене, когда было слишком поздно. При этом скандальное медучреждение пока никак не комментирует случившееся.
Ранее Лайф писал, что обрезание на дому обернулось реанимацией для младенца в Магнитогорске. У ребёнка сразу после такого вмешательства произошла остановка дыхания.
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