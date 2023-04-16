Все способы мужской контрацепции: что реально работает, а от чего лучше отказаться

"Мой вид контрацепции — моя внешность и харизма", — гласит самый популярный комментарий под этим видео. Но врач-андролог Александр Дзидзария приводит список рабочих методов, которые подойдут всем. И бонусом — мифы о мужской контрацепции, верить в которые себе дороже.

1. Вазэктомия

Надпись на плакате: "Сделай вазэктомию!". Фото © Wikimedia Commons / C.Suthorn

Это самый радикальный, самый сложный, но и самый надёжный способ. Он заключается в перевязывании протоков, по которым движутся сперматозоиды.

Так делают пары, в которых партнёрше нельзя беременеть по медицинским показаниям. Или если семья уже многодетная и больше не хочет "расширяться". Единственный минус — процесс необратим. Перед тем как решиться на такое, нужно крепко подумать.

2. Презервативы

Презерватив 1813 года и инструкция к нему. Изображение © Wikimedia Commons / MatthiasKabel

Суть метода — создать барьер для сперматозоидов и инфекций. И те и другие распространяются в жидкостях, а стенки презерватива для них непроницаемы. Но стопроцентной гарантии вам никто не даст. Представьте, что это велосипедный шлем: он повышает шансы не получить травму при падении, но всё равно не обеспечивает абсолютную защиту. Ведь презерватив может быть бракованным или использоваться неправильно.

Так что доверяйте только проверенным брендам и читайте инструкцию. А чтобы повысить эффективность, добавьте спермицидную смазку: она убьёт сперматозоиды, которые случайно преодолеют защиту.

3. Воздержание

Анатолий Вассерман утверждает, что с юности соблюдает обет целомудрия. Фото © Wikipedia / rk.gov.ru

Полный отказ от секса — тоже вариант, но только для самых отчаянных. Или тех, кто делает это по убеждениям. Есть много исследований, которые говорят о вреде данного метода. Например, если у вас проблемы с простатой, то дополнительный застой её секрета только обострит ситуацию.

А ещё есть люди, которые верят, что воздержанием можно повысить уровень своего тестостерона. Временно он действительно повышается, но потом стремительно падает. Вот почему этому способу лучше не приписывать никаких дополнительных преимуществ, кроме отсутствия полового контакта.

Неэффективные методы контрацепции

Противозачаточные таблетки. Фото © Pxhere

Мужские противозачаточные средства. Такие таблетки почти не используются, потому что мужчину очень сложно сделать бесплодным с помощью фармакологии. К тому же они буквально разрушают эндокринную систему.

Прерванный половой акт. Самый неэффективный метод контрацепции. И его наиболее рискованный вариант — когда секс делится на два "подхода". После первого в уретре могут остаться сперматозоиды, которые достигнут своей цели во время второго. Поэтому в перерыве лучше не просто подмыться, но и помочиться.

"Сухой оргазм". Некоторые мужчины прямо перед оргазмом зажимают промежность так, чтобы не произошла эякуляция. Если делать это регулярно, можно навредить организму. Например, заработать аноргазмию — неспособность или сложность достижения оргазма.