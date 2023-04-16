Лапша, туалеты и разбитые сердца: 7 самых необычных музеев мира

Когда мы слышим слово "музей", воображение, как правило, рисует нам какое-то историческое здание с коллекциями старинных экспонатов, предметов современного искусства или, например, с архивными документами. Однако есть музеи, которые не вписываются в подобные рамки. Такие места поражают не только детей, но и взрослых, а подача информации в них может быть совершенно неожиданной.

1. Музей лапши быстрого приготовления Момофуку Андо. Йокогама, Япония

Музей лапши быстрого приготовления. Фото © Shutterstock

Момофуку Андо — человек, который изобрёл первую в мире лапшу со вкусом курицы (сhicken ramen), и создатель лапши быстрого приготовления. В его честь появился сначала музей в Осаке, а чуть позже — в Йокогаме. И там экспозиция почти в три раза больше первой!

В начале выставки в Йокогаме стоит деревянный домик — первое рабочее место Андо — с него начинается невероятно успешная история "лапшичного бизнеса". Здесь можно проследить изменения дизайна упаковки лапши, подборки вкусов, способов изготовления, посмотреть самые странные предметы, связанные с этим продуктом. Кроме того, в музее проводятся выставки современного искусства.

2. Музей Вент-Хейван. Форт-Митчелл, США

Музей чревовещателей. Фото © venthaven.org

Музей Вент-Хейван — единственный в мире музей чревовещателей, основанный в 1973 году Уильямом Бергером, бизнесменом из Цинциннати. С 1930-х годов до своей смерти он собирал коллекцию. Сейчас в ней насчитывается более 900 фигур из 20 стран, сотни фотографий и других вещей, связанных с чревовещанием.

Правда, перед походом в это место стоит учесть, что вы буквально окажетесь в американском фильме ужасов. Сотни деревянных фигур с индивидуально вырезанными чертами лица и цепкими стеклянными глазами будут следить за вами на каждом шагу. Кукла-чревовещатель — поистине жуткое творение.

3. Музей "Поля чудес". Москва, Россия

Музей подарков "Капитал-шоу "Поле чудес". Фото © ТАСС / Ираклий Чохонелидзе

Легендарную программу "Поле чудес" знает, наверное, едва ли не каждый житель России. И самая её запоминающаяся часть — подарки, которые везли для ведущего со всех уголков страны.

Музей располагается в телецентре Останкино. Здесь можно увидеть статуэтки, книги, музыкальные инструменты, фотографии, картины, национальные наряды, варенья и соленья, различную утварь и предметы декоративно-прикладного искусства. Кстати, на одном из стендов представлена первая подаренная на шоу банка солёных огурцов, а с ней и бутылка самогона.

4. Музей "Яндекса". Москва и Санкт-Петербург, Россия

Музей "Яндекса". Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Музей истории технологий, созданный "Яндексом", превратился сегодня в культурное городское пространство, которое удивляет как любителей ретротехники, так и активных горожан или туристов. Здесь можно увидеть раритетные компьютеры от Apple, поиграть в советскую игровую приставку "Электроника Видеоспорт-3" и прикоснуться к технике, о которой когда-то мечтала вся страна.

Помимо постоянной экспозиции музей регулярно проводит выставки, так или иначе связанные с эволюцией технологий: показывает в деле цветомузыкальные устройства времён СССР или устраивает турниры на игровых ретроконсолях. Мероприятия сопровождаются лекциями и мастер-классами.

5. Музей разбитых сердец. Загреб, Хорватия

Музей разбитых сердец. Фото © Shutterstock

Музей разбитых сердец — это место воспоминаний и прощания с прошлым. В коллекцию входят предметы, собранные от людей, прошедших через боль несчастной любви и пожелавших избавиться от её бремени.

Началось всё с расставания одной пары, которая не знала, куда деть валентинки и прочие безделушки после завершения совместной жизни. Их коллекцию начали пополнять друзья, а затем история стала масштабнее — к ней присоединились незнакомые люди. В музей и сейчас можно принести свой предмет. Среди самых необычных экземпляров протез ноги, который, по словам ветерана войны, "пережил любовь".

6. Музей Германа Бургаве. Лейден, Нидерланды

Музей Германа Бургаве. Фото © rijksmuseumboerhaave.nl

Музей, который носит имя знаменитого голландского учёного Германа Бургаве, может напомнить Кунсткамеру в Петербурге. Но, пожалуй, его коллекция окажется более шокирующей.

Когда-то здание, где сейчас собрана коллекция из самых разных человеческих видоизменений, служило обычной больницей. Сейчас же это место — собрание из нескольких тысяч экспонатов, связанных с медициной, ботаникой, астрономией и физикой. В колбах и пробирках здесь можно рассмотреть шокирующие мутации человека и животных и даже увидеть анатомический театр.

7. Музей исторических ночных ваз и туалетов. Прага, Чехия

Музей исторических ночных ваз и туалетов. Фото © muzeumnocniku.cz