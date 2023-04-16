Лапша, туалеты и разбитые сердца: 7 самых необычных музеев мира
Для многих словосочетание "поход в музей" сразу навевает скуку. Кажется, что, кроме уныния, никаких приятных впечатлений не останется. Но только не в случае мест из нашей подборки! Они точно смогут вас удивить.
Когда мы слышим слово "музей", воображение, как правило, рисует нам какое-то историческое здание с коллекциями старинных экспонатов, предметов современного искусства или, например, с архивными документами. Однако есть музеи, которые не вписываются в подобные рамки. Такие места поражают не только детей, но и взрослых, а подача информации в них может быть совершенно неожиданной.
1. Музей лапши быстрого приготовления Момофуку Андо. Йокогама, Япония
Музей лапши быстрого приготовления. Фото © Shutterstock
Момофуку Андо — человек, который изобрёл первую в мире лапшу со вкусом курицы (сhicken ramen), и создатель лапши быстрого приготовления. В его честь появился сначала музей в Осаке, а чуть позже — в Йокогаме. И там экспозиция почти в три раза больше первой!
В начале выставки в Йокогаме стоит деревянный домик — первое рабочее место Андо — с него начинается невероятно успешная история "лапшичного бизнеса". Здесь можно проследить изменения дизайна упаковки лапши, подборки вкусов, способов изготовления, посмотреть самые странные предметы, связанные с этим продуктом. Кроме того, в музее проводятся выставки современного искусства.
2. Музей Вент-Хейван. Форт-Митчелл, США
Музей чревовещателей. Фото © venthaven.org
Музей Вент-Хейван — единственный в мире музей чревовещателей, основанный в 1973 году Уильямом Бергером, бизнесменом из Цинциннати. С 1930-х годов до своей смерти он собирал коллекцию. Сейчас в ней насчитывается более 900 фигур из 20 стран, сотни фотографий и других вещей, связанных с чревовещанием.
Правда, перед походом в это место стоит учесть, что вы буквально окажетесь в американском фильме ужасов. Сотни деревянных фигур с индивидуально вырезанными чертами лица и цепкими стеклянными глазами будут следить за вами на каждом шагу. Кукла-чревовещатель — поистине жуткое творение.
3. Музей "Поля чудес". Москва, Россия
Музей подарков "Капитал-шоу "Поле чудес". Фото © ТАСС / Ираклий Чохонелидзе
Легендарную программу "Поле чудес" знает, наверное, едва ли не каждый житель России. И самая её запоминающаяся часть — подарки, которые везли для ведущего со всех уголков страны.
Музей располагается в телецентре Останкино. Здесь можно увидеть статуэтки, книги, музыкальные инструменты, фотографии, картины, национальные наряды, варенья и соленья, различную утварь и предметы декоративно-прикладного искусства. Кстати, на одном из стендов представлена первая подаренная на шоу банка солёных огурцов, а с ней и бутылка самогона.
4. Музей "Яндекса". Москва и Санкт-Петербург, Россия
Музей "Яндекса". Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Музей истории технологий, созданный "Яндексом", превратился сегодня в культурное городское пространство, которое удивляет как любителей ретротехники, так и активных горожан или туристов. Здесь можно увидеть раритетные компьютеры от Apple, поиграть в советскую игровую приставку "Электроника Видеоспорт-3" и прикоснуться к технике, о которой когда-то мечтала вся страна.
Помимо постоянной экспозиции музей регулярно проводит выставки, так или иначе связанные с эволюцией технологий: показывает в деле цветомузыкальные устройства времён СССР или устраивает турниры на игровых ретроконсолях. Мероприятия сопровождаются лекциями и мастер-классами.
5. Музей разбитых сердец. Загреб, Хорватия
Музей разбитых сердец. Фото © Shutterstock
Музей разбитых сердец — это место воспоминаний и прощания с прошлым. В коллекцию входят предметы, собранные от людей, прошедших через боль несчастной любви и пожелавших избавиться от её бремени.
Началось всё с расставания одной пары, которая не знала, куда деть валентинки и прочие безделушки после завершения совместной жизни. Их коллекцию начали пополнять друзья, а затем история стала масштабнее — к ней присоединились незнакомые люди. В музей и сейчас можно принести свой предмет. Среди самых необычных экземпляров протез ноги, который, по словам ветерана войны, "пережил любовь".
6. Музей Германа Бургаве. Лейден, Нидерланды
Музей, который носит имя знаменитого голландского учёного Германа Бургаве, может напомнить Кунсткамеру в Петербурге. Но, пожалуй, его коллекция окажется более шокирующей.
Когда-то здание, где сейчас собрана коллекция из самых разных человеческих видоизменений, служило обычной больницей. Сейчас же это место — собрание из нескольких тысяч экспонатов, связанных с медициной, ботаникой, астрономией и физикой. В колбах и пробирках здесь можно рассмотреть шокирующие мутации человека и животных и даже увидеть анатомический театр.
7. Музей исторических ночных ваз и туалетов. Прага, Чехия
Музей исторических ночных ваз и туалетов. Фото © muzeumnocniku.cz
Даже туалетная тема может занять целый музей. Коллекция этого чешского собрания представляет более 2000 экспонатов, среди которых ночные вазы разных эпох и стилей, туалеты и смывные устройства. Мимо чего здесь точно нельзя пройти, так это мимо ночного горшка самого Наполеона, туалета китайского императора Цяньлуна и унитаза из Белого дома времён Авраама Линкольна.