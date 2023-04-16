Путин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи. Глава государства подчеркнул, что мудрое слово предстоятеля РПЦ служит консолидации общества и помогает людям находить прочную духовную опору.

"Многие годы Ваше мудрое пастырское слово служит консолидации общества, призывает к милосердию, добру и справедливости, помогает людям находить прочную духовную опору. Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, это особенно важно", — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.