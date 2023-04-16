КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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16 апреля, 06:16

Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Путин: Пасха дарит верующим надежду и вдохновляет на добрые поступки

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой. Глава государства отметил, что этот замечательный, всеми любимый праздник дарит верующим надежду, а также вдохновляет на добрые помыслы и поступки.

"В этот весенний праздничный день с чувством глубокого удовлетворения хочу отметить созидательную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сохранение нашего богатейшего исторического, культурного наследия", — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, церковь также играет важную роль в укреплении института семьи, воспитании молодёжи, решении ключевых социальных проблем, гармонизации межрелигиозных и межнациональных отношений.

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Глава государства подчеркнул, что церковь всегда была вместе с народом, делила с ним радости и тяготы. И сегодня, в условиях серьёзных вызовов, она активно участвует в делах милосердия и благотворительности, помогает людям находить прочную духовную опору, отметил президент.

Напомним, Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Там глава государства обменялся пасхальными подарками с патриархом Кириллом.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Никита Никонов
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