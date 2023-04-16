Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой. Глава государства отметил, что этот замечательный, всеми любимый праздник дарит верующим надежду, а также вдохновляет на добрые помыслы и поступки.

"В этот весенний праздничный день с чувством глубокого удовлетворения хочу отметить созидательную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сохранение нашего богатейшего исторического, культурного наследия", — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, церковь также играет важную роль в укреплении института семьи, воспитании молодёжи, решении ключевых социальных проблем, гармонизации межрелигиозных и межнациональных отношений.