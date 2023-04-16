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16 апреля, 06:34

Юрист раскрыла самую популярную уловку мошенников, обманывающих дачников

Юрист Гудкова предупредила о мошенниках, обманывающих дачников

Желающим приобрести дачный участок стоит быть осторожнее, ведь мошенники могут продать его сразу нескольким покупателям и использовать поддельные документы. Об этом рассказала основательница юридической компании "Гукова и партнёры" GAP Ирина Гукова.

"Самая популярная уловка мошенников — продажа в кратчайшие сроки и на выгодных условиях. Мошенники стараются как можно быстрее осуществить сделку на слишком выгодных условиях", — приводит её слова URA.ru.

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Покупателю участка необходимо знать об особенностях объекта и тщательно проверять все документы, подчеркнула эксперт. Юридически мошенники могут предоставить только выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), однако покупателю всё же следует провести собственную топографическую и геологическую экспертизу участка. Кстати, зачастую аферисты пытаются избежать личной встречи с собственником, привлекая третьих лиц: риелтора, родственника по доверенности и т.д. Поэтому, чтобы не попасться на уловку злоумышленников, нужно знать основные виды обмана. Среди них:

  • Документальный (поддельные документы);
  • Двойная продажа (когда новый собственник ещё не зарегистрирован в базе Росреестра, а старый не удалён);
  • Недостоверные данные об участке (площадь по документам и по факту сильно разнится, хотя стоимость одинаковая);
  • Использование престарелых и людей с ОВЗ (мошенники вводят в заблуждение, после чего люди подписывают договор купли-продажи или дарения).

Чтобы обезопасить себя от уловок мошенников, прежде всего нужно проверить выписку из ЕГРН. Особенно внимательным нужно быть с такими пунктами, как право собственности, данные собственника, вид разрешённого использования участка, площадь, наличие ограничений и дата приобретения. Важно проверить по паспортным данным и СНИЛС, что собственник — это указанное в выписке ЕГРН лицо.

"Покупателю желательно не соглашаться на быструю сделку. Мошенники будут всеми способами торопить завершение сделки, приводя различные доводы — от трагических событий до срочного выезда из страны", — добавила юрист.

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А ранее адвокат рассказала, как не лишиться купленного жилья. По словам эксперта, квартиру на первичном рынке лучше покупать у застройщика, а не у инвестора. При этом на вторичном рынке недвижимость не стоит приобретать по доверенности.

Обложка ©

Unsplash

Николь Вербер
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