Раскрыты схемы мошенников: Адвокат дала советы, как не лишиться купленного жилья

Квартиру на первичном рынке лучше покупать у застройщика, а не у инвестора, а на вторичном нельзя приобретать жильё по доверенности. Такие советы читателям Лайфа дала адвокат Ирина Зуй. Она рассказала о видах мошенничества при сделках с жильём и поделилась рекомендациями, как не стать жертвой аферистов. Прежде всего адвокат подчеркнула, что свои риски есть на обоих рынках недвижимости.

Риски на первичном рынке

"Самое главное, что надо запомнить, — покупать нужно только у компании-застройщика, а не у инвесторов — физических лиц, которые ранее заключили договоры долевого участия", — говорит Ирина Зуй.

Она советует проверять застройщика на отсутствие предбанкротного состояния. Это можно сделать на сайтах судов, судебных приставов, федеральном ресурсе по банкротству или платных ресурсах, таких как "Спарк" или "Руспрофайл".

Адвокат Ирина Зуй. Фото из личного архива предоставлено Лайфу

Риски на вторичном рынке

Первое правило: никогда не покупать квартиру или дом по доверенности. Покупатель не сможет проверить, жив ли доверитель, не отозвал ли он доверенность, не находится ли в предбанкротном состоянии, есть ли у него согласие супруги на сделку, является ли этот человек дееспособным.

Второе правило: не покупать квартиры с "подселенцами", то есть с теми, кто выписывался из квартиры в течение как минимум трёх, а лучше пяти лет. Следует получить архивную выписку о квартире с указанием всех прописанных в ней за её историю лиц.

В-третьих, необходимо тщательно проверить документы продавца квартиры — желательно, не только паспорт, поскольку есть случаи продажи квартир по поддельным документам. Паспорт продавца надо проверить на сайте МВД, а также потребовать от нотариуса проведения видеофиксации сделки.

Четвёртая рекомендация: не покупать у лиц с психическими или физическими заболеваниями. Даже одним предоставлением справки из ПНД здесь не обойдёшься. Лучше пригласить на сделку доктора-психиатра с лицензиями на право экспертной деятельности и на право психиатрического освидетельствования. Если продавец квартиры состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, но является дееспособным, надо провести платную коллегиальную амбулаторную экспертизу.

Пятое правило: продавцы, которые состоят в браке или разведены, с неурегулированными требованиями по разделу имущества. Надо запросить справку из МФЦ о семейном статусе на текущий момент.

"Также не следует покупать квартиры или дома, которые много раз переходят из рук в руки. Если квартиру продавали пять раз за пять лет, значит, в ней есть дефекты, не позволяющие людям нормально в ней жить. Это могут быть и "невидимые" на первый взгляд дефекты, например отвратительные соседи", — предупреждает адвокат.

А ещё Ирина Зуй рекомендует проверять продавца на банкротные риски на указанных выше ресурсах. И прописывать в договоре купли-продажи реальную стоимость жилья без занижения.

"Если продавец приобретал квартиру, использовав средства материнского капитала, значит, в ней должны быть выделены доли детям. Отсутствие долей — нарушение закона, и сделку могут впоследствии признать недействительной. Поэтому на данный вопрос тоже обращаем внимание, а лучше просто отказываемся приобретать данный объект", — посоветовала адвокат.