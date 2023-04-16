КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

16 апреля, 10:43

Принц Гарри согласился поехать на коронацию Карла III после разговора "по душам"

<p>Принц Гарри, Карл III. Фото © shutterstock</p>

Принц Гарри, Карл III. Фото © shutterstock

Принц Гарри согласился посетить коронацию своего отца Карла III после разговора с ним "по душам", пишет газета Sun со ссылкой на близкие к семье короля Великобритании осведомлённые источники.

"Принц Гарри поговорил по душам со своим отцом, королём Карлом III, прежде чем согласился приехать на его коронацию", пишет издание.

Журналисты утверждают, что по итогам общения у них появились "готовность и желание исправиться". Сам король доволен решением сына.

Принц Гарри заявил, что королевская семья утаивала информацию о прослушке телефонов

Принц Гарри заявил, что королевская семья утаивала информацию о прослушке телефонов

Напомним, о решении принца Гарри уже сообщили в Букингемском дворце. Там подчеркнули, что он посетит коронацию без своей жены Меган Маркл.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Принц Гарри
  • Карл III
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров