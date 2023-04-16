Принц Гарри согласился поехать на коронацию Карла III после разговора "по душам"
Принц Гарри, Карл III. Фото © shutterstock
Принц Гарри согласился посетить коронацию своего отца Карла III после разговора с ним "по душам", пишет газета Sun со ссылкой на близкие к семье короля Великобритании осведомлённые источники.
"Принц Гарри поговорил по душам со своим отцом, королём Карлом III, прежде чем согласился приехать на его коронацию", — пишет издание.
Журналисты утверждают, что по итогам общения у них появились "готовность и желание исправиться". Сам король доволен решением сына.
Напомним, о решении принца Гарри уже сообщили в Букингемском дворце. Там подчеркнули, что он посетит коронацию без своей жены Меган Маркл.