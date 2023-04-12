Принц Гарри посетит коронацию Карла III без Меган Маркл
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Герцогиня Сассекская Меган (Маркл) не будет сопровождать принца Гарри на церемонии коронации короля Великобритании Карла III 6 мая. Как сообщили в пресс-службе Букингемского дворца, она останется вместе с детьми в США.
"Букингемский дворец рад подтвердить, что герцог Сассекский посетит коронацию в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Герцогиня Сассекская останется в Калифорнии с принцем Арчи и принцессой Лилибет", — сказано в сообщении.
Ранее Лайф писал, что торжества по случаю коронации Карла III в Великобритании будут длиться три дня — с 6 по 8 мая включительно. Запланированы основная, торжественная церемония, а также концерт с выступлением известных артистов и "большой обед" для всех жителей страны. Маршрут коронационной процессии Карла III будет короче, чем у его матери Елизаветы II в 1953 году.