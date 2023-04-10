Всё из-за больной спины: Карл III с супругой воспользуются разными каретами в день коронации

Маршрут коронационной процессии Карла III будет короче, чем у его матери Елизаветы II в 1953 году. Как сообщает канцелярия монарха, для неё будут использованы две разные кареты.

Путь от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства Карл III и его супруга Камилла проделают в современном экипаже. Впервые он был использован Елизаветой II в 2014 году. В обратный путь монаршая чета отправится уже в иной карете — позолоченной. Она была построена в 1762 году и использовалась лишь в самых знаменательных событиях, в частности при коронации Елизаветы II в 1953 году. Экипаж весит четыре тонны, а внутри оснащён кожаными ремнями. Из-за примитивной системы амортизации пассажиры чувствуют все ямы и кочки.

Предварительно, именно по этой причине монаршие особы, испытывающие проблемы со спиной, решили проехать лишь половину пути в такой некомфортной карете. Как напоминает Sky News, на неё жаловалась и ныне покойная королева. Букингемский дворец эту информацию не прокомментировал.