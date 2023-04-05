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4 апреля, 22:31

Байден не поедет на коронацию Карла III

Белый дом: На коронации Карла III США представит первая леди Джилл Байден

Президент США Джо Байден не поедет на коронацию Карла III в Великобританию, страну будет представлять первая леди Джилл Байден. Об этом информирует Белый дом.

"Президент поздравил короля с предстоящей коронацией и сообщил, что первая леди Джилл Байден с нетерпением ждёт возможности посетить её от имени США", — заявили в американской администрации.

При этом американский лидер в беседе с Карлом III выразил желание встретиться с ним в будущем. Также политик и монарх отметили "прочность отношений между двумя странами и дружбу между двумя народами".

СМИ узнали, почему Байден может не посетить коронацию Карла III

СМИ узнали, почему Байден может не посетить коронацию Карла III

Ранее Лайф писал, что торжества по случаю коронации Карла III в Великобритании будут длиться три дня — с 6 по 8 мая включительно. Помимо основной церемонии планируется концерт с участием мировых звёзд, "большой обед" для всех жителей Британии, а также волонтёрские акции по благоустройству районов.

Обложка ©

Flickr / The White House

Юлия Коновалова
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