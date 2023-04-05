Президент США Джо Байден не поедет на коронацию Карла III в Великобританию, страну будет представлять первая леди Джилл Байден. Об этом информирует Белый дом.

"Президент поздравил короля с предстоящей коронацией и сообщил, что первая леди Джилл Байден с нетерпением ждёт возможности посетить её от имени США", — заявили в американской администрации.

При этом американский лидер в беседе с Карлом III выразил желание встретиться с ним в будущем. Также политик и монарх отметили "прочность отношений между двумя странами и дружбу между двумя народами".