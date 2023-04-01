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31 марта, 23:22

СМИ узнали, почему Байден может не посетить коронацию Карла III

Telegraph: Байден не поедет на коронацию Карла III

<p>Принц Чарльз и Джо Байден в 2021 году. Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/whitehouse/51846559463/in/photolist-2mZvaPD-2mnDJSN-2nheKWg-2kRGuyf-Ni9a97-2o7AjoK-xyDZGj-2mdF1MH-2n3cgWX-EF6UmX-22mt7zQ-2mM9Lup-2mdDAqT-2kRGoGn-2nheuu2-2kRGoQZ-2ode2x8-2mnDK5m-2opDeKT-2mdDAFC-2n53GqA-2kRHeq8-2mG1o6t-2nwfuqr-2mS3S1y-2nBX4QJ-2mRUbM1-2nuSHjJ-2mMbMPA-2o5CsiT-2mdwa66-2mnDK49-2mnCrYh-2mdDxAE-2mdAU8r-2mdSrnf-2ohX4tX-2kRGuND-2kRMEcw-8ZwCni-2nH68jw-2o7y6fa-2ku8e6d-2mRUbCD-YP2jj8-5wXHca-2nwun3H-EfQ6CP-2nwnR2q-2nwvw6G" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The White House</a></p>

Принц Чарльз и Джо Байден в 2021 году. Фото © Flickr / The White House

Президент США Джо Байден не планирует принять приглашение и посетить коронацию короля Великобритании Карла III, которая пройдёт в Лондоне в мае. Об этом пишет газета Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, Байден может отправить в столицу Великобритании свою супругу Джилл. Источник газеты объяснил такой отказ лидера США тем, что 80-летнего политика дальние перелёты сильно выматывают и в его администрации пытаются свести количество таких визитов к минимуму.

Газета пишет, что посол Великобритании в США Карен Пирс и представители Букингемского дворца ведут "сердечные и дипломатические" переговоры с Белым домом по поводу этого визита.

Примечательно, что возраст не помешает Байдену 11 апреля посетить Северную Ирландию. Он полетит в Белфаст, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 25-летия Белфастского соглашения, которое положило там конец противостоянию между протестантами-юнионистами и католиками-националистами. Там, как ожидается, Байден встретится с Карлом III. А затем лидер США отправится в Дублин.

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По версии газеты, такая расстановка приоритетов в вопросе о зарубежных визитах может указывать на отношение лидера США к выходу Великобритании из состава Евросоюза.

Ранее Лайф писал, что торжества по случаю коронации Карла III в Великобритании будут длиться три дня — с 6 по 8 мая включительно. Что касается президента, ранее о том, что Байден может не посетить коронацию, писал и журнал Time.

Андрей Григорьев
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