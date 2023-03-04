СМИ узнали, поедет ли Байден на коронацию Карла III

Посещение коронации короля Великобритании Карла III пока не входит в график мероприятий президента США Джо Байдена. Скорее всего, он вряд ли будет присутствовать на этом событии. Об этом сообщает издание Time со ссылкой на источники.

"Это (коронация) не похоже на мероприятие, которое посетит Джо Байден", — цитирует издание слова источник из Белого дома

Вместе с тем он отметил, что график Байдена на май ещё не был утверждён.