СМИ узнали, поедет ли Байден на коронацию Карла III
Time: Байден вряд ли будет присутствовать на коронации Карла III
Посещение коронации короля Великобритании Карла III пока не входит в график мероприятий президента США Джо Байдена. Скорее всего, он вряд ли будет присутствовать на этом событии. Об этом сообщает издание Time со ссылкой на источники.
"Это (коронация) не похоже на мероприятие, которое посетит Джо Байден", — цитирует издание слова источник из Белого дома
Вместе с тем он отметил, что график Байдена на май ещё не был утверждён.
Ранее Лайф писал, что торжества по случаю коронации Карла III в Великобритании будут длиться три дня — с 6 по 8 мая включительно. Об этом сообщил Букингемский дворец.
Flickr / The White House