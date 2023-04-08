Оно действительно не тонет — но только если у вас есть одно из четырёх опасных заболеваний

Если ваши фекалии не тонут в воде, не спешите хихикать. Чаще всего это свидетельствует о неусвоенных жирах или повышенном газообразовании. Попробуйте есть поменьше жирной пищи и побольше зелени, а ещё не забывайте регулярно пить воду. Если не помогает, тогда быстро к врачу: это может быть признаком одного из четырёх опасных состояний.

1. Проблемы с поджелудочной железой

Что намекает на проблемы с поджелудочной железой? Фото © freepik

Поджелудочная железа — жизненно важный орган пищеварительной системы. Она вырабатывает ферменты для расщепления углеводов, белков и жиров. Когда железа не справляется, ферментов недостаточно и жиры расщепляются плохо. Нарушение её функций может быть симптомом панкреатита или даже рака поджелудочной.

2. Проблемы с желчным пузырём

Желчный пузырь — это небольшой мешкообразный орган в правой верхней части живота. Он вырабатывает желчь, которая также необходима для переваривания и всасывания жиров. Если её мало, жиры остаются в фекалиях. У некоторых людей пузыря нет: его удаляют при воспалении или когда внутри есть камни и новообразования.

3. Воспаление кишечника

Воспаление кишечника обычно носит хронический характер. Оно приводит к проблемам с усвоением питательных веществ, включая жиры и клетчатку. И плавающие фекалии — его самые безобидные симптомы. Потому что нередко воспаление вызывает боль в животе, диарею и потерю веса.

4. Непереносимость глютена

Признаки, указывающие на непереносимость глютена. Фото © freepik